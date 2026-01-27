Capgemini’nin ICE ile iş birliği tartışma yarattı

Fransız teknoloji firması Capgemini, ABD’deki Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ajansı ile bir dizi sözleşme imzaladı. Şirket, Kasım 2025’te ICE tarafından açılan, göçmenlerin kimlik ve konum bilgilerinin tespitine yönelik ihaleye katıldı ve büyük bir pay aldı.

Söz konusu anlaşmalar kapsamında Capgemini’nin elde edebileceği toplam ücretin 365 milyon dolara kadar çıkabileceği ifade ediliyor. Ödemelerin, aranan kişilerin adreslerini belirlemedeki başarı oranına bağlı olduğu belirtiliyor.

Capgemini, ICE iş birliğini gizlilik gerekçesiyle sınırlıyor

Capgemini, ICE ekiplerine sağladığı hizmetler kapsamında, internet sitesinde düzensiz göçmenlerin sınır dışı süreçlerini hızlandırmak ve maliyetlerini azaltmak için yürüttüğü çalışmaları daha önce paylaşmıştı. Ancak şirket, ABD düzenlemeleri nedeniyle bazı sözleşme detaylarının gizli tutulduğunu savunuyor.

Fransa Savunma Bakanı Catherine Vautrin, RTL radyosuna verdiği röportajda, Fransız şirketlerinin sözleşmelerinin dikkatle incelenmesi gerektiğini vurguladı. Bakan Vautrin, “Sözleşmelerin tüm ayrıntılarını bilmeden yorum yapmak kolay, ancak insan haklarına saygı göstermek önemli bir konu” dedi.

Öte yandan Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Grup Başkanvekili Mathilde Panot, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Fransa Meclisi’ne, ICE’ın uygulamalarını kınayan ve şirket çalışanlarına yaptırım uygulanmasını talep eden bir önerge sunacaklarını belirtti.