Cargill, İznik Gölü için harekete geçti 1 milyon metreküp su geri kazanılacak

ESRA ÖZARFAT

İznik Gölü ile ilgili kamuoyunda birçok yanlış bilginin yer aldığını belirten Cargill Gıda Türkiye CEO’su Murat Tarakçıoğlu, İznik Gölü’nün son 10 yılda yaklaşık 1,5 kilometre küçüldüğünü, bunun da temel nedeninin yüzde 48 oranla tarımsal sulamadaki yanlış uygulamalar olduğunu söyledi. Bu noktada sanayinin payının ise sanıldığının aksine oldukça düşük olduğuna değinen Murat Tarakçıoğlu, “İklim değişikliği ve kuraklık da önemli etkenler arasında. Buna rağmen zaman zaman sanayi ve özellikle Cargill bu konuda haksız ithamlarla karşı karşıya kalabiliyor" dedi.

Tarakçıoğlu, "Oysa bizim tesisimiz göle yaklaşık 4,5 kilometre uzaklıkta ve gölle doğrudan bir bağlantımız bulunmuyor. Bunu bilimsel raporlarla defalarca ortaya koyduk ve anlatmaya devam ediyoruz. Biz tartışmanın değil, çözümün parçası olmayı tercih ettik. Bu kapsamda bir sivil toplum kuruluşuyla iş birliği içinde “Su Geri Kazanım Projesi”ni başlattık. Şu ana kadar 80 çiftçiyle, 234 tarlada, yaklaşık 300 dekar alanda verimli sulama teknikleri üzerine çalışıyoruz. Bu proje tek seferlik değil, kalıcı bir dönüşüm hedefliyor. Bugüne kadar 374 bin metreküp su geri kazanımı sağlandı. Hedefimiz bu rakamı 1 milyon metreküpe çıkarmak” dedi.

Birkaç ay önce Orhangazi’de, belediye ve ilgili kurumlarla iş birliği içinde 36 bin metrekarelik bir Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ni hizmete açtıklarını hatırlatan Tarakçıoğlu, “Bin Çiftçi Bin Bereket” projesinin ise bugün 7 binin üzerine kayıtlı çiftçiye ulaştığını, Mısır, ayçiçeği ve kanola üreticileriyle başlayan projeye kadın çiftçileri ve zeytin üreticilerini de eklediklerini söyledi.