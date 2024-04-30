Cargill Türkiye, Tekgıda-İş ile toplu iş sözleşmesi imzaladı

Cargill Türkiye, Tekgıda-İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesini imzaladı. Konuya ilişkin konuşan Cargill Gıda Çözümleri Kamu Yönetimi ve İletişim Kıdemli Direktörü Demokan Konyalıgil, “308 çalışanımızı ilgilendiren TİS görüşmelerini çalışanlarımızı memnun edecek koşullarda noktalamış olmaktan mutluyuz.” dedi.

Tekgıda-İş Sendikası tarafından yapılan açıklamada, günün ekonomik ve sosyal şartlarına göre iyi kazanımların elde edildiği belirtildi.

ıda bileşenleri, biyoendüstriyel ürünler ve hayvan beslenmesi alanında Bursa, Balıkesir, Kocaeli ve Sakarya’daki tesislerinde üretim yapan ve İstanbul ve Ankara ofisleriyle hizmet veren Cargill’in Türkiye’de 750 çalışanı bulunuyor.