Çarpıcı tahmin: Nike hisselerinde yüzde 50 yükseliş bekleniyor

Jefferies Nike için tavsiyesini yükseltti, hisselerin yüzde 50'den fazla sıçrayabileceğini söyledi.

Analist Randal Konik hisseleri “Tut”tan “Al”a yükseltti ve Nike'ı en iyi seçim olarak adlandırdı. Hedef fiyatını 115 dolar olarak belirledi.

Nike, Jefferies'in spor giyim şirketinin önümüzdeki iki yıl içinde güçlü bir toparlanma için konumlandığını düşünerek hisse senedini tut'tan al'a yükseltmesinin ardından yüzde 2,2 yükseldi.