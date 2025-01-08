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Carrefour'dan Umman'dan çekilme kararı

İsrail'e verdiği destek nedeniyle boykot edilen Carrefour, Umman'daki tüm mağazalarını 7 Ocak itibarıyla kapattığını duyurdu.

Haber Merkezi
AA
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Carrefour'dan Umman'dan çekilme kararı
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Umman'daki Carrefour mağazalarının sosyal medya sayfasından yapılan yazılı açıklamada, 7 Ocak itibarıyla ülkedeki faaliyetlerine son verildiği duyuruldu.

Ülkedeki Carrefour mağazalarının kapatılma sebebi ve kapanış seyrine ilişkin ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.

İsrail’e yönelik Boykot, Tecrit ve Yaptırım Hareketi (BDS) ise sosyal medya hesabından, Ürdün'deki Carrefour mağazalarının da 4 Kasım 2024'te kapandığını hatırlattı.

Fransa merkezli Carrefour şirketi, Gazze ve Lübnan'a saldırılarını sürdüren İsrail'e verdiği destek nedeniyl

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