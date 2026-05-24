CarrefourSA, 175 Günlük Sukuk ihracı gerçekleştirdi

CarrefourSA, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan almış olduğu 15 milyar TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında, 14 Mayıs 2026 tarihinde talep toplaması gerçekleştirilen 175 gün vadeli sukuk ihracını, ihraçta yetkili yatırım kuruluşu olarak yer alan Dünya Katılım Bankası A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığı olan DK Varlık Kiralama A.Ş. aracılığıyla yatırımcılarla buluşturdu. Söz konusu ihraç, fonlar ve nitelikli yatırımcılar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Yönetim sözleşmesine dayalı olarak yapılandırılan sukuk işleminde, CarrefourSA'nın katılım finans prensiplerine uygun ürün stokları dayanak varlık olarak kullanıldı. İhraçtan sağlanan fonun ise yine katılım finans esaslarına uygun ticari ödemelerde değerlendirilmesi planlanıyor. Böylece işlem, hem dayanak varlık yapısı hem de fon kullanım alanı bakımından faizsiz finans ilkelerine tam uyumlu şekilde kurgulandı.

CarrefourSA'dan yapılan açıklamada, alternatif finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesinin şirketin sürdürülebilir büyüme stratejisinin önemli bir parçası olduğu vurgulanırken, açıklamada şu değerlendirmelere yer verildi:

"Gerçekleştirdiğimiz sukuk ihracına yatırımcılarımızın göstermiş olduğu yoğun ilgi, CarrefourSA'nın güçlü operasyonel yapısına, finansal disiplinine ve sürdürülebilir büyüme vizyonuna duyulan güvenin önemli bir göstergesi olmuştur.

Katılım finans prensiplerine uygun şekilde yapılandırılan bu işlemde, dayanak varlık olarak kullanılan ürün stoklarımız ile ihraçtan elde edilen fonun kullanım alanları faizsiz finans esasları doğrultusunda belirlenmiştir. Reel ticarete dayalı bu yapı, şirketimizin faaliyet modeliyle de güçlü bir uyum içerisindedir.

Sermaye piyasalarındaki finansman araçlarını çeşitlendirmeyi ve yatırımcı tabanımızı genişletmeyi stratejik açıdan önemli görüyoruz. Önümüzdeki dönemde de katılım finans ürünlerini etkin şekilde değerlendirerek sürdürülebilir büyüme hedeflerimizi desteklemeyi ve sermaye piyasalarındaki etkinliğimizi artırmayı amaçlıyoruz."