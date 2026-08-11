CarrefourSA hisseleri tavan fiyata ulaştı: Şirketten açıklama geldi

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CarrefourSA hisselerdeki sert yükselişin ardından şirket KAP’a yaptığı açıklamada, kamuoyuna henüz duyurulmamış herhangi bir gelişme bulunmadığını açıkladı.

CarrefourSA’dan hisselerdeki hareketliliğe ilişkin açıklama

CarrefourSA, paylarında son günlerde gözlenen fiyat hareketlerine ilişkin yaptığı açıklamada, şirketin bilgisi dahilinde sermaye piyasası mevzuatı kapsamında kamuya açıklanması gereken ve henüz açıklanmamış herhangi bir gelişme bulunmadığını belirtti.

Şirket, faaliyetlerinin olağan seyrinde devam ettiğini ve kamuya açıklanması gereken bir gelişme olması halinde ilgili düzenlemeler çerçevesinde duyuru yapılacağını kaydetti.

Yönetim kontrolü Yeni Mağazacılık’a geçti

CarrefourSA’nın ana ortakları Hacı Ömer Sabancı Holding ve Carrefour Nederland BV, şirkette sahip oldukları toplam yüzde 89,28 oranındaki payın Yeni Mağazacılık AŞ’ye devri için 17 Nisan 2026’da Pay Devir Sözleşmesi imzalamıştı. İşlemin tamamlanmasıyla birlikte CarrefourSA’nın yönetim kontrolü Yeni Mağazacılık’a geçti.