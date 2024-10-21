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CarrefourSA, L'Etape Türkiye'de sporculara destek verdi

Türkiye’nin öncü gıda perakende markası CarrefourSA, bu yıl Türkiye'de ilk kez düzenlenen dünyanın en prestijli bisiklet yarışlarından biri olan L'Etape by Tour de France’ta “Yaşam İçin Doğrusu” vizyonuyla sporculara destek verdi.

Haber Merkezi
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CarrefourSA, L'Etape Türkiye'de sporculara destek verdi
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19-20 Ekim tarihlerinde Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen, Fransa Bisiklet Turu'nun amatör sporculara yönelik özel konsepti olan "L'Etape Türkiye by Tour de France", 50’den fazla ülkeden yaklaşık 3000 bisikletçinin katılımıyla İstanbul’da gerçekleşti. CarrefourSA, etkinliğin tedarikçi sponsoru olarak, Yaşam için Doğrusu vizyonunu bir kez daha öne çıkardı.

"CarrefourSA olarak önümüzdeki dönemlerde de sporu ve sporcuyu desteklemeye kararlıyız"

CarrefourSA Pazarlama ve Kurumsal İletişim Grup Müdürü Melis Karatay Ebin, “Dünyanın en ikonik spor organizasyonlarından birinde CarrefourSA olarak yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu dev etkinlikte, sporcularımıza yarış boyunca enerji vermek amacıyla su ve meyve ikramlarıyla destek sağladık. Lezzet Arası şeflerimiz ise yarış sonrasında sporcuların karbonhidrat ihtiyaçlarını karşılamak için özel ikramlarıyla alandaydı. CarrefourSA olarak önümüzdeki dönemlerde de sporu ve sporcuyu desteklemeye kararlıyız.” dedi.

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