CarrefourSA, Türkiye’den Triple A skoruna ulaşan ilk ve tek gıda perakendecisi oldu

CarrefourSA, dünyanın en prestijli çevresel raporlama platformu CDP (Carbon Disclosure Project – Karbon Saydamlık Projesi) tarafından 2025 raporlama dönemi değerlendirmesi kapsamında İklim Değişikliği, Su Güvenliği ve Orman modüllerinin tamamında en yüksek not olan “A” derecesiyle ödüllendirildi. Bu sonuçla CarrefourSA, küresel ölçekte Triple A statüsüne ulaştı.

“Triple A” skoruna ulaşan tek gıda perakendecisi

2025 yılında dünya genelinde 22.165 şirketin raporlama yaptığı CDP değerlendirmesinde CarrefourSA, bu başarıyı elde eden yalnızca yirmi yedi şirket arasında yer alırken, Türkiye’de “Triple A” skoruna ulaşan tek gıda perakendecisi oldu. Ödül töreni kapsamında gerçekleştirilen “CDP Türkiye 2025 Triple A Liderleri” panelinde yer alan CarrefourSA CEO’su Kutay Kartallıoğlu, gıda perakendesinde iklim ve doğa risklerinin tedarik zinciri yönetimine entegrasyonu ve sürdürülebilirlik yatırımlarının finansal dönüşümü hakkında konuştu.

CarrefourSA CEO’su Kutay Kartallıoğlu şu ifadeleri kaydetti:

“77 ilde faaliyet gösteren 1.250 mağazamız, bayilerimiz dahil 15 bin çalışma arkadaşımız ve yıllık 122 milyon trafik hacmine ulaşan online operasyonlarımızla, bu ölçeğin getirdiği sorumluluğun tam anlamıyla farkındayız.” diyen Kartallıoğlu şunları söyledi: “CDP platformunu 2020’den bu yana tedarik zincirinin dayanıklılığını inşa ettiğimiz, çevresel risklerimizi yönettiğimiz ve sürdürülebilirlik stratejimizi somut aksiyonlara dönüştürdüğümüz kritik bir karar mekanizması olarak konumlandırıyoruz. Tüm modüllere yanıt veren sayılı gıda perakendecilerinden biri olarak Triple A derecesine ulaşmak; sorumluluğumuzu küresel ölçekte de tescillenmiş bir performansla hayata geçirdiğimizin göstergesi.”