CarrefourSA ve Shell & Turcas’tan müşteri deneyiminde çifte kazanç sağlayan iş birliği

Türkiye'de perakende ve mobilite sektörlerinin iki önemli oyuncusu Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA ve Shell & Turcas arasındaki iş birliği, kapsamını genişleterek büyümeye devam ediyor.

81 ilde 1200 istasyonuyla her gün 1 milyonun üzerinde misafiri ağırlayan Shell & Turcas ile 77 ilde 1.250’den fazla mağazasıyla günde 500 bin ziyaretçiye ulaşan CarrefourSA, aynı müşteriye farklı anlarda dokunan iki güçlü temas noktasını temsil ediyor. Yapılan iş birliğiyle, müşterinin farklı zamanlarda yaptığı harcamalar tek bir yapıda buluşuyor. Böylece, alışveriş ve yolculuk deneyimi birbirine bağlanarak müşteri için avantajlı bir kazanca dönüşüyor.

CarrefourSA’da alışveriş, Shell’de yakıt puan

Her iki markanın geniş hizmet ağı sayesinde müşterilere çift yönlü bir kazanç fırsatı sunuluyor. Kampanya kapsamında, Shell istasyonlarında yakıt alan müşteriler CarrefourSA alışverişlerinde kullanabilecekleri puanlar, CarrefourSA’dan alışveriş yapan müşteriler ise Shell istasyonlarında geçerli yakıt puanlar kazanıyor.

Toplamda 1.250 TL tutarında alışveriş yapan müşterilere 150 TL değerinde karşılıklı puan tanımlanarak, alışverişlerin her iki markada da avantajlı hale gelmesi sağlanıyor. Bu sayede müşteriler, tek bir alışverişle iki farklı sektörde geçerli olacak şekilde ek kazanç elde edebiliyor.

Shell istasyonlarında yapılan yakıt alımlarında, fiş üzerinde CarrefourSA kampanya kodunun yer alabilmesi için ClubSmart üyeliği gerekiyor. Fişte yer alan bu kodun Payfour uygulaması üzerinden tanımlanmasıyla CarrefourSA alışverişlerinde geçerli puan elde ediliyor. CarrefourSA mağazalarından yapılan alışverişlerde ise fiş üzerinde yer alan kampanya kodu SMS ile paylaşıldığında, ilgili yakıt puan müşterinin Shell ClubSmart hesabına yükleniyor. Kampanya, yakıt puan tanımlamalarının yapılabilmesi için ClubSmart üyeliğini esas alan ve iki marka arasında çapraz fayda sağlayan bir yapı sunuyor.

CarrefourSA ve Shell & Turcas, önümüzdeki dönemde bu iş birliği kapsamında yeni kampanyalar devreye alarak, müşteri odaklı büyüme stratejilerini daha da ileri taşımayı hedefliyor.