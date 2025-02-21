CarrefourSA, Ramazan kolilerini satışa sundu

CarrefourSA’nın geleneksel hale gelen Ramazan kolileri, bu yıl da CarrefourSA mağazaları ve CarrefourSA Online Market’te satışa sunuluyor. Un, yağ, şeker, çay, yerli üretim bakliyat ürünleri başta olmak üzere birçok temel besin ve mutfak ihtiyaçlarını içerisinde barından koliler, 3 farklı seçenek ile müşterilerle buluşuyor. CarrefourSA Kart ile 13 ürün içeren Klasik Ramazan Kolisi 369,95 TL’ye, 23 ürün içeren Süper Ramazan Kolisi 629,95 TL’ye, 26 ürün içeren Mega Ramazan Kolisi ise 799,95 TL’ye alınabiliyor. 1 Nisan 2025 tarihine kadar sürecek özel kampanya ile Axess kullanıcıları, Ramazan Kolisi alımlarında ekstrede %20 indirim fırsatına da sahip oluyor. Müşteriler, CarrefourSA mağazaları ve CarrefourSA Online Market’te gıdadan tekstile binlerce üründe geçerli 250 TL, 500 TL, 1.000 TL ile 2.000 TL değerindeki CarrefourSA Hediye Kart ve CarrefourSA Kurumsal Hediye Kart’ı armağan ederek, sevdiklerine de keyifli bir alışveriş deneyimi yaşatabiliyor.

Koli bağışıyla STK’lara ve ihtiyaç sahiplerine destek

Yardımlaşma ve dayanışmanın arttığı Ramazan ayında CarrefourSA, müşterilerine çeşitli STK’lara bağış yapabilme fırsatı sunuyor. Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği, İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Danışma Vakfı, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı, Kızılay, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği, Tohum Otizm Vakfı, Temel İhtiyaç Derneği ile Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı aracılığıyla müşteriler, CarrefourSA mağazaları ve CarrefourSA Online Market’te yapacakları alışverişlerinde Ramazan kolisi bağışında bulunabiliyor.