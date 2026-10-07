CarrefourSA’dan rekabet gücünü artıracak iki stratejik atama

CarrefourSA'da Kategori ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı (CCO) görevine Hamit Baykal, Dijital Teknolojiler Genel Müdür Yardımcılığı (CTO) görevine ise İsmet Öker getirildi. Perakende sektöründe 20 yılı aşkın deneyime sahip Hamit Baykal, CarrefourSA'nın kategori yönetimi ve pazarlama süreçlerine liderlik edecek. Teknoloji alanında 15 yılı aşkın deneyime sahip İsmet Öker ise CarrefourSA'nın teknoloji stratejilerine ve ekiplerine liderlik edecek.

"Ekibimizi deneyimli isimlerle güçlendiriyoruz"

CarrefourSA CEO’su Hatice Evren, yapılan atamaların şirketin ticari ve teknolojik dönüşümünü güçlendireceğini belirterek, “Yeni dönemde CarrefourSA’yı, müşteriye sunduğu değer ve alışveriş deneyimiyle fark yaratan, rekabette daha güçlü bir konuma taşımayı hedefliyoruz. Bu hedefi gerçekleştirmek için yetenek havuzumuzu güçlendiriyor, farklı pazarlarda önemli sorumluluklar üstlenmiş liderleri ekibimize katıyoruz. Hamit Baykal, 20 yılı aşkın perakende deneyimiyle kategori yönetiminden uluslararası pazarlara uzanan geniş bir birikime sahip. Bu deneyimin, ürün çeşitliliğimizi ve müşterilerimize sunduğumuz değeri daha da ileri taşıyacağına inanıyoruz. İsmet Öker ise farklı pazarlarda mühendislik ekiplerine liderlik etmiş, perakendenin dijital dönüşümünü yakından yönetmiş güçlü bir teknoloji lideri. Onun deneyimi de teknoloji stratejimizi ve dijital yetkinliklerimizi geliştirmemizde önemli rol oynayacak. Her iki yöneticimize de yeni görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.

Hamit Baykal, müşteri beklentilerini merkeze alan, kategori ve pazarlama yetkinliklerini tek bir stratejik çatıda buluşturan dinamik bir yapı hedefliyor. Kategori yönetimi ve pazarlama alanındaki birikimiyle markanın ürün çeşitliliğini zenginleştirmeye odaklanan Baykal, müşteri değer önerisini güçlendirerek yakalanan ticari fırsatları sürdürülebilir bir büyümeye dönüştürmeyi amaçlıyor. İsmet Öker ise, CarrefourSA'yı yeni nesil bir perakende şirketine dönüştürme vizyonuyla; veriyi karar süreçlerinin, yapay zekâyı operasyonun merkezinde ölçekleyerek teknolojiyi e-ticaret büyümesinin ve kârlılığın motoru haline getirmeyi hedefliyor.

Hamit Baykal kimdir?

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Hamit Baykal, profesyonel kariyerine 2003 yılında gıda perakendesi sektöründe başlamıştır. Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde hipermarket ve toptan gıda perakendesi alanlarında; kozmetik, bebek, şekerleme, süt ürünleri, fırın ve şarküteri kategorilerinde Kategori Müdürü olarak görev yapmıştır. 2015-2019 yılları arasında Gıda Kategorisi Lideri olarak sorumluluk üstlenmiştir. Baykal, devam eden 5 yıl boyunca aynı uluslararası toptan gıda perakendecisinin Pakistan operasyonunda Kategori Direktörü olarak rol almıştır. 2024-2026 yılları arasında ise Metro Türkiye Kategori Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır. Hamit Baykal, 1 Ekim 2026 tarihi itibarıyla CarrefourSA'da Kategori ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı (CCO) görevine atanmıştır.

İsmet Öker kimdir?

Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunu olan İsmet Öker, Executive MBA programını Boğaziçi Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Kariyerine 2011 yılında global bir teknoloji şirketinde yazılım geliştirici olarak başlayan Öker, yaklaşık 10 yıl boyunca farklı teknoloji ve yazılım liderliği rollerinde görev almıştır. 2021 yılında Getir’de Teknoloji Direktörü olarak tedarik zinciri, ürün, fiyatlandırma ve reklam teknolojilerinden sorumlu ekiplere liderlik etmiş; bu dönemde şirketin SAP'ye geçişini yönetmiştir. Ardından ABD'de online gıda perakendesi alanında Teknoloji Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Öker, cloud dönüşümü ile web ve mobil ürünlerin modernizasyonuna liderlik etmiştir. Son olarak kurucu ortağı olduğu teknoloji girişiminde CTO olarak yapay zekâ tabanlı ürünlerin geliştirilmesi ve ölçeklendirilmesi üzerine çalışmıştır. İsmet Öker, 1 Ekim 2026 itibarıyla CarrefourSA'da Dijital Teknolojiler Genel Müdür Yardımcısı (CTO) olarak göreve başlamıştır.