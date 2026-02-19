CarrefourSA’dan yerel üretime destek: Kayseri’nin yerel lezzetleri raflarda

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, yerel kalkınmayı destekleyen projelerine bir yenisini daha ekleyerek Kayseri Valiliği ve Kayseri Şeker iş birliğiyle hazırlanan yerli bakliyat seçkisini hizmete sundu. Kayseri’nin tarımsal potansiyelini katma değerli ürünlere dönüştüren bu stratejik iş birliği kapsamında; yerli üretim nohut, kuru fasulye ve yeşil mercimek, Ramazan ayı itibarıyla tüm CarrefourSA reyonlarında yerini alıyor.

Anadolu’nun bereketli topraklarından CarrefourSA reyonlarına

Kayseri’nin tarımsal potansiyelini yükseltmek amacıyla başlatılan çalışma sonucunda; yerli üretim 1 kg Carrefour Nohut, 1 kg Carrefour Kuru Fasulye ve 1 kg Carrefour Yeşil Mercimek olmak üzere üç farklı yerli ürün, Kayseri Şeker’in modern tesislerinde titizlikle üretiliyor. Kayseri Valiliği’nin himayesinde gerçekleştirilen bu üretim süreci, yerel çiftçinin pazara erişimini güçlendirirken bölgesel kalkınmaya da ivme kazandırmayı hedefliyor

“Yerli üretimi ve çiftçimizi desteklemek önceliğimiz”

CarrefourSA olarak 32 yıldır yerel üretimin ve sürdürülebilir tarımın en büyük destekçilerinden biri olduk” diyen CarrefourSA CEO’su Kutay Kartallıoğlu, “Kayseri Valiliği ve Kayseri Şeker ile hayata geçirdiğimiz bu kıymetli iş birliği, kamu ve özel sektör dayanışmasının en somut örneklerinden biri. Kayseri’nin bereketli topraklarında yetişen yerli üretim nohut, kuru fasulye ve yeşil mercimeği, Carrefour markasıyla ve yüksek kalite standartlarımızla müşterilerimize sunuyoruz. Bu projenin hem üreticimiz için bereketli bir kazanç hem de tüketicimiz için güvenilir bir seçenek olacağına inanıyoruz. Yerel üretimin gücüne duyduğumuz güvenle, 2026 yılında da sürdürülebilir tarımı ve bölgesel ekonomiyi destekleyen yatırımlarımıza kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.