CarrefourSA’nın patili dostlar ve sahipleri için tasarladığı yeni nesil yaşam alanı PATiFOUR açıldı

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, evcil hayvan sahiplerinin ve patili dostlarının ihtiyaç duyduğu tüm hizmetleri ve yeni nesil yaşam konseptini tek bir çatı altında toplayan PATiFOUR’u hizmete açtı. PATiFOUR’u deneyim odaklı bir yaşam alanı olarak tasarlandıklarını vurgulayan CarrefourSA CEO’su Kutay Kartallıoğlu, “Biz 32 yıldır Ne Lazımsa CarrefourSA anlayışıyla organize gıda perakendesinde doğru ürünü, doğru fiyata müşterilerimizle buluştururken hayata geçirdiğimiz yatırımları da müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarına göre kurguluyoruz. PATiFOUR konsepti de bunun bir yansıması. Evcil hayvan dostlarımızın yaşam kalitesini artırmayı odağa alan bu yeni modelin de güçlü bir büyüme potansiyeline sahip olduğuna inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde de müşterilerimizin hayatlarının her anına dokunan, yenilikçi ve değer yaratan perakende çözümleri geliştirmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Deneyime odaklanan yepyeni bir dünya

PATiFOUR, evcil dostlarla kurulan bağı destekleyen, sevgi, deneyim ve özenle sunulan hizmetlerin buluştuğu yeni nesil yaşam alanı olarak fark yaratıyor. Kedi, köpek, kuş ve balıkların tüm ihtiyaçları ve günlük gereksinimleri için özenle seçilmiş ürünlerin yer aldığı PATiFOUR’da; Royal Canin, Pro Plan, Hill’s, Felicia, Plaisir, N&D, LaVital, Pedigree, Reflex, Supreme, Schesir, Wanpy, Ever Clean, Lindocat, Gourmet Gold, Dreamies, Spectrum, Simple Solution gibi en seçkin markaları bulmak mümkün. Klasik, profesyonel ve ödül mamalarının yanı sıra aksesuarlar, oyuncaklar, profesyonel malzemeler, hayatı kolaylaştıran elektronik & akıllı pet ürünleri, bakım malzemeleri de PATiFOUR’un geniş yelpazesinde dikkat çekiyor. Hem insanlar hem de hayvanlar için yüksek standartlarda üretilmiş yiyecek ve içecek seçeneklerini buluşturan PetChef markasının 80 çeşit ürünü de mağazada yer alıyor.

PATiFOUR, evcil hayvan ürünlerinin yanı sıra sıcak ve samimi atmosferiyle öne çıkan Bonheur Coffee & Bakery’yi de bünyesinde barındırıyor. Gelen misafirler, kahvelerini yudumlarken dostları da özel tariflerle hazırlanmış PetChef markalı doğum günü pastaları ve birbirinden lezzetli ikramlarla keyifli vakit geçirebiliyor. Bu yönüyle mağaza hem alışveriş hem de dinlenme fırsatını bir arada sunuyor.

Patili ihtiyaçlar tek tıkla tüm Türkiye’ye ulaşıyor

Evcil dostların ihtiyaçları için uçtan uca çözüm sunan PATiFOUR, CarrefourSA anlaşmalı kurumlar üzerinden veterinerlik ve kuaförlük hizmetleri için rezervasyon hizmeti sağlıyor. Patili doğum günü partilerine ev sahipliği yapan PATiFOUR, aynı zamanda sadece özel pasta siparişi verme imkânı da sunuyor. Üstelik PATiFOUR deneyimi sadece fiziksel mağazalarla sınırlı kalmıyor, e-ticaret hizmeti sayesinde tüm ürünler, atıştırmalıklar ve özel tasarım aksesuarlar Türkiye’nin her yerinden hızlıca sipariş edilebiliyor. Ayrıca ‘ALO Pati’ hizmeti sayesinde ev konforunda telefonla sipariş fırsatı sağlıyor.

Açılışa özel oyuncak atölyesi, sürpriz yarışmalar ve keyifli etkinlikler ile hikayesine hızlı başlayan PATiFOUR, ilerleyen süreçlerde hayvan sahiplerine yönelik bilgilendirici workshop’lar da düzenleyecek. Sosyal sorumluluk bilincini de ön planda tutan PATiFOUR, Haykonfed yararına hazırlanan özel çantaların satışı ile sokaktaki dostlarımıza destek sunuyor.