CarrefourSA'ya ana ortaktan 4 milyar TL'lik sermaye avansı
CarrefourSA'nın ana ortağı Yeni Mağazacılık A.Ş., şirkete 4,05 milyar TL tutarında faizsiz ve vadesiz sermaye avansı sağladı. Kaynak, faaliyetlerin finansmanında ve finansal borçluluğun azaltılmasında kullanılacak.
CarrefourSA'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Yeni Mağazacılık A.Ş. tarafından sağlanan 4,05 milyar TL tutarındaki sermaye avansı 3 Ağustos 2026 tarihinde şirketin banka hesabına aktarıldı.
Şirket, söz konusu ödemenin herhangi bir vadeye bağlı olmaksızın ve faizsiz olarak gerçekleştirildiğini bildirdi.
İlk sermaye artırımında mahsup edilecek
Sağlanan kaynağın ilk gerçekleştirilecek sermaye artırımında ortak tarafından nakit sermaye koyma borcuna mahsup edilmek üzere sermaye avansı niteliği taşıdığı belirtildi.
CarrefourSA, 4,05 milyar TL tutarındaki kaynağın faaliyetlerin finansmanında ve finansal borçluluğun azaltılmasında kullanılacağını açıkladı.
Şirket, sermaye avansının bilanço yapısını güçlendirmesi ve finansal esnekliği desteklemesi açısından önemli bir kaynak girişi oluşturacağını ifade etti.