Carrier Global Corp'tan, 12 milyar euroluk satın alma

İklim kontrol sistemleri üreticisi Carrier Global Corp, Alman sanayi firması Viessmann Group'un ısıtma kazanları ve ısı pompaları üreten birimini 12 milyar euroluk nakit ve hisse senedi karşılığında satın alacağını açıkladı.

Satın alma, Carrier'ın Avrupa'daki hızlı enerji geçişinden yararlanma stratejisini geliştirmesi ve birkaç sürdürülebilir teknoloji ve hizmete erişim sağlaması bekleniyor.

Anlaşma ayrıca, yangın ve güvenlik işini bölmek için danışmanlarla birlikte çalışan Florida merkezli şirketin elden geçirilmesinin bir parçası. Şirket, 2024 yılı boyunca yangın ve güvenlik ve ticari soğutma işinden çıkmayı planladığını açıklamıştı.

Anlaşmaya göre Viessmann İcra Kurulu Başkanı Max Viessmann, Carrier'ın yönetim kuruluna katılacak. Anlaşma her iki şirketin yönetim kurulu tarafından onaylandı ve 2023 sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

Şirket, anlaşmanın 2024'teki düzeltilmiş kârını ılımlı bir şekilde etkilemesinin ve 2025'teki kazançlarına katkıda bulunmasının beklendiğini söyledi.