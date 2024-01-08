Casper 2023'te yüzde 50 büyüdü

Şirketten yapılan açıklamaya göre, teknoloji markası Casper, 2023 yılı büyüme rakamlarını açıkladı. En yeni teknolojileri dünya ile aynı anda Türkiye'de sunan Casper, 2024 yılında yüzde 40 büyüme hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Casper Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Karaman, geçen yıla göre dünya genelinde bilgisayar satışlarında düşüş yaşanırken, Türkiye'nin bu durumdan pozitif olarak ayrıştığını belirtti.

Karaman, "Dünya genelinde yüzde 14 daralma gerçekleşirken, ülkemiz 2023 yılını bilgisayar satışlarında yüzde 15 büyüme ile kapattı. Casper olarak, 2023 yılında Casper VIA, Casper Nirvana ve Excalibur alt markalarımızla çıkardığımız 15 yeni ürün ile satış rakamlarımızı artırdık. Kullanıcılara daha geniş ürün gamı ve daha fazla satış noktası ile ulaşarak 2023 yılında yüzde 50 büyüme kaydettik" ifadelerini kullandı.

"2023'te yenileme sürecine girdik"

Müşteri odaklı stratejileri, inovasyona verdikleri önem ve sektöre öncülük eden ürün ve hizmetlerinin büyümelerine katkı sağladığını aktaran Karaman, 2023'te ürün yelpazelerini genişletme ve müşterilerine daha iyi hizmet sunma konularında çok önemli adımlar attıklarını anlattı.

Karaman, bu süre zarfında, müşteri memnuniyetini artırmak adına uçtan uca satın alma deneyiminden servis noktalarına kadar yenileme sürecine girdiklerini, müşteri içgörülerini toplayarak, ürünleri ve servisleri tasarladıklarını belirterek, "Özellikle 2023 yılının ikinci yarısında lansmanını yaptığımız son teknoloji oyun bilgisayarlarımız, ince, hafif ve ergonomik tasarımı ve şıklığı ile dikkati çeken Nirvana X600 serimizin kullanıcılardan büyük ilgi görmesi, büyüme oranlarımız üzerinde etkili oldu" değerlendirmesinde bulundu.

Karaman, enflasyonun tüketicilerin satın alma davranışlarında, uzun yıllar kullanabileceği cihazlara yönelme eğilimi yarattığına dikkati çekerek, Casper olarak toplam faydaya ve uzun yıllar kullanabilecek sağlamlık ve kaliteye dair ürün tasarımlarında gösterdikleri özenin sonuçlarını büyüme rakamlarında da gördüklerini kaydetti.

AR-GE ve üretim süreçlerini yerli mühendislerle yürüttüklerini ve Avrupa'nın ve Orta Doğu'nun en büyük bilgisayar üretim tesislerinden birine sahip olduklarını belirten Karaman, geçen yıl bilgisayardan monitöre, akıllı telefondan oyun bilgisayarlarına 500 bine yakın cihazı tüketiciyle buluşturduklarını ifade etti.

"Şık ve dayanıklı tasarımları tüketiciyle buluşturmak için sabırsızlanıyoruz"

Feray Karaman, bu yıl hedeflerine ulaşmak için stratejilerini geliştirmeye devam ettiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"2024'te, sektördeki dinamiklere ve müşteri beklentilerindeki değişime dayalı olarak, büyümeyi ve yenilikleri sürdürmeyi amaçlıyoruz. Önümüzdeki süreç, bilgisayarların yapay zekalı bilgisayarlar olarak tanımının değişeceği bir dönem. Casper olarak, 2024 yılında bu arayışa cevap verecek ürünlerimiz ve hayata geçireceğimiz çalışmalarımızla yüzde 40 büyüme hedefliyoruz. Bu büyümeyi desteklemek üzere, tasarladığımız tüm ürün gamlarında, amiral gemi diyebileceğimiz üstün teknoloji ürünlerin lansmanlarını, özellikle 2024'ün ilk çeyreğinde tüketiciye sunacağız. Bir yıllık geliştirme süreçleri sonunda, ürünlerimizdeki üst düzey teknolojileri, şık ve dayanıklı tasarımları tüketiciyle buluşturmak için sabırsızlanıyoruz."

Karaman, yeni teknolojileri araştırma, geliştirme ve entegrasyon süreçlerini başarıyla gerçekleştirebilmek ve geleceğin teknolojisini inşa etmek için bu yıl AR-GE yatırımlarını yüzde 100 artıracaklarını ifade etti.

Casper olarak 2024'te hem bireysel hem kurumsal kullanıcıların beklentilerini karşılayacak son teknoloji ürünleri sunmaya devam edeceklerini vurgulayan Karaman, "NPU birimlerinin bilgisayarlara entegre olması ile daha da artmış üretken yapay zeka deneyimini tüketicilere sunmak üzere iş ortaklarımızla çalışmalarımızı yakın bir şekilde sürdürüyoruz. 2024 yılında üretim kapasitemizi artırarak, global çapta kalite ve teknolojiye sahip ürünlerimizi geniş hizmet ağı ve yerel üretim avantajlarıyla birleştirerek kullanıcılarımızla buluşturacağız" görüşlerini paylaştı.