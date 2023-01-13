Casper Excalibur, piyasaya çıkacak 5 oyuna odaklandı

Oyun dünyasında gözler yeni çıkacak oyunlara çevrilirken Casper’ın güç ve performans bilgisayarı Excalibur, 2023 yılında piyasaya çıkacak 5 oyunu sıralıyor.

Bu yıl çıkması beklenen çok sayıda oyunun mevcut potansiyelinin, rekor satışlar getirebileceği öngörülürken her geçen gün büyüyen ve yapılan pazar araştırmalarına göre değeri 300 milyar doların üstünde olan oyun endüstrisinin bu yıl tüm oyun severlere benzersiz deneyimler yaşatması bekleniyor.

Hogwarts Legacy, oyun dağıtım platformlarında en çok satan oyunlar arasında. Warner Bros tarafından piyasaya çıkarılacak Hogwarts Legacy, oyuncuları büyücülük dünyasının içerisinde eşsiz bir yolculuğa çıkarıyor.

Bilim kurgu klasiği Dead Space, daha derin ve daha sürükleyici bir deneyim sunmak için yeniden inşa edilerek geliyor. Bu yeni seri, orijinal oyunun heyecan verici vizyonuna sadık kalırken, merak uyandıran ses ve oyun iyileştirmeleri ile oyunseverlerle yeniden buluşuyor.

Star Wars hayranlarının en çok beklediği oyun Star Wars Jedi Survivor. Oyun, 17 Mart’ta oyunseverlerle buluşacak.

Capcom’un belki de en iyi oyunu olacak Resident Evil 4. Başkanın kızını, parazit istilasına uğramış bir tarikat tarafından kontrol edilen bir İspanyol köyünden kurtarmakla görevli bir ABD ajanı olan Leon S. Kennedy’nin dönüşüyle başlayan Resident Evil 4, daha önceki serilerde gördüğümüz oyunun temel hikayesini de koruyacak.

Büyüleyici bir deneyim arayanların imdadına Suicide Squad: Kill the Justice League yetişiyor. Oyunun geliştiricileri bu kez, Suicide Squad’ı tanıtıyor ve karakterleri Metropolis’in ortasına indirerek Gotham ve Batman dünyasının ötesine taşıyor.