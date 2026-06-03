Castlelake, EasyJet'i satın alma hedefiyle yakın takibe aldı

Hava yolu yönetiminin bu satın alma niyetini 'çok fırsatçı' bir girişim olarak nitelendirmesine rağmen, şirketin geniş uçak filosu ve stratejik havalimanı slotları bu finansal ilgiyi her geçen gün daha da artırıyor.

Düşük hisse değerlemesi küresel fonların iştahını kabartıyor

Havacılık sektöründe taşları yerinden oynatacak yeni bir finansal hamleyle, ABD merkezli yatırım şirketi Castlelake, Avrupa'nın önde gelen düşük maliyetli hava yolu oyuncularından EasyJet'i devralmak üzere resmi inceleme başlattı. Şirket hisselerinin piyasada haksız bir iskonto ile fiyatlandığını ve mevcut değerlemenin operasyonel gücü yansıtmadığını savunan kurumsal çevreler, bu durumu küresel fonlar için büyük bir giriş fırsatı olarak görüyor. EasyJet yönetimi, hisse fiyatlarındaki geçici dalgalanmaları avantaja çevirmek isteyen bu adımı sert bir dille eleştirerek 'fırsatçı' bir yaklaşım şeklinde tanımlasa da kurumsal sermaye piyasalarındaki hareketliliğin önüne geçilemiyor.

Geniş filo yapısı ve havalimanı slotları ana hedef konumunda bulunuyor

Yatırım şirketinin EasyJet'e olan yakın ilgisinin arkasında, hava yolu şirketinin krizlere karşı dirençli operasyonel varlıkları ve stratejik pazarlardaki hakimiyeti yatıyor. Şirketin sahip olduğu devasa modern uçak filosu, Avrupa'nın en yoğun meydanlarındaki paha biçilemez kalkış-iniş slotları ve yüksek kârlılık oranlarına sahip paket tatil iştiraki, bu devralma girişimini finansal açıdan son derece cazip kılıyor. Yatırımcıların 'beklentiyi satın al' refleksiyle hareket ettiği borsada EasyJet hisselerinde yukarı yönlü bir hareketlilik gözlenirken, şirketin savunma mekanizmalarını devreye sokarak bağımsız büyüme stratejisine sadık kalıp kalmayacağı havacılık koridorlarında takip ediliyor.