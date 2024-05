ÇAYKUR'un birinci sürgün yaş çay alımları devam ediyor

Takip Et

Alim, Ziraat Çay Bahçesi'nde gazetecilere, 4 Mayıs'ta yaş çay alım kampanyasını başlattıklarını söyledi.

Birinci sürgün yaş alımlarının devam ettiğini belirten Alim, "Bu yıl ilk defa alımlar bölgede her yerde aynı anda başladı ve devam ediyor. Düne kadar kontenjan uygulanmaması için kapasiteyi bayağı zorladık. Aşırı yoğunluk olunca, hatta 12 bin ton gibi bir stokumuz olunca dekara 50 kilogram alım uygulaması başlattık." dedi.

Alim, üreticilerin çaylarını daha rahat satmaları için gayret gösterdiklerini ifade ederek, "Niyetimiz üreticimizden yana olmaktı, öyle de devam ediyor. Dekar başına 50 kilogram uygulamamız zaten kontenjan da sayılmaz. Bu şekliyle alımlarımız devam ediyor. İnşallah böyle devam edecek. ÇAYKUR olarak her zaman üreticimizin yanındayız. Üreticilerimizin daha iyi şartlarda çaylarını satmalarını sağlamak için ÇAYKUR olarak var gücümüzle çalışıyoruz. ÇAYKUR olarak bugüne kadar 125 bin ton yaş çay aldık." diye konuştu.

Günlük kapasitesinin 9 bin 250 ton olduğunun altını çizen Alim, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun üzerine çıkan alımlar olduğu zaman ister istemez zorlanıyoruz. Bu zorluğu bile göze alarak hiçbir uygulama yapmadan devam edelim istedik ama üreticilerimiz cumartesi ve pazar günlerinde çayını bitirmeyi hedefliyor. Hepimiz aynı zamanda çay üreticisiyiz. 2 günde çayın bitmeyeceğini hepimiz biliriz. Ama normal şekilde devam etmesi durumunda çayın tamamını almaya kararlı olduğumuzu da söylüyoruz. Üreticimizin yanındayız, nakliyecimizin yanındayız, yükleyicinin yanındayız, herkesin yanındayız. Çay için yapılabilecek ne varsa yapmaya hazırız. Hazırlıklarımızı yapmışız."

Yusuf Ziya Alim, 2024 yılı yaş çay zammına değinerek, "Fiyat konusunda bazı sıkıntılar oluyor. Hep dolar bazından bahsediyoruz. Dolar şöyle oldu, böyle oldu. Mesela bu seneki artışımız dolar üzerinden bakıldığı zaman 59 sent, geçen sene 56 sent, daha önceki sene 43 sent, daha önceki sene 46 sentti. Yani bu, önceki yıllara bakıldığı zaman üreticimizin daha da iyi bir fiyat aldığını gösterir." değerlendirmesinde bulundu.