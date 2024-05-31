Çelebi, Endonezya pazarına girdi: 26 havalimanında faaliyet yürütecek

Çelebi Havacılık, Endonezya’da havalimanlarında yer hizmeti veren Prathita Titiannusantara (PTN) şirketinin satın alınmasıyla müşterilerine ve iş ortaklarına yüksek kalite ve verimlilik standartlarıyla hizmet verecek.

Çelebi Havacılık, Asya'nın gelişimi açısından kilit pazarlarından biri olan Endonezya'daki 26 havalimanında yer hizmetleri, genel havacılık ve diğer özel hizmetlerde faaliyet gösterecek.

3 kıtada, 6 ülkede ve 60'tan fazla istasyonda faaliyet gösteren Çelebi Havacılık, Türkiye’deki ana merkezinin yanı sıra Hindistan, Macaristan, Almanya, Tanzanya ve Endonezya'da müşterilerine hizmet sunuyor.

Ekonomik kalkınmayı güçlendirme hedefi

Konuya ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuşan Çelebi Havacılık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Canan Çelebioğlu, "Endonezya, stratejik konumu, hızla büyüyen ekonomisi ve zengin kültürel çeşitliliğiyle havacılık sektöründe önemli bir gelecek vaat ediyor. Endonezya hükümetinin vizyonuyla uyumlu bir şekilde, ülkenin havacılık ortamını şekillendirmede, ekonomik ilerlemesini desteklemede ve bu yolculukta güvenilir bir ortak olarak kendimizi kanıtlamaya istekliyiz. Çelebi olarak yeni bir ülkeye yatırım yapmaya karar verdiğimizde, büyüme potansiyelini, yabancı yatırımcılara olan yaklaşımını ve kültürel uyumunu dikkatlice değerlendiririz. Yatırımlarımızı uzun vadeli taahhütler olarak görüyoruz, ev sahibi ülkenin kalkınmasına katkıda bulunma yollarını ararken, politikaları ve hedefleriyle de uyum sağlamayı amaçlıyoruz." dedi.

Çelebi Havacılık'ın Endonezya'ya genişlemesi, yerel istihdam ve sektörel gelişimi için yeni fırsatlar yaratacak. Şirketin yenilikçilik, sürdürülebilirlik ve kaliteli hizmete olan bağlılığı, Endonezya'nın havacılık sektörünü geliştirmede ve ikili ilişkileri güçlendirmede önemli bir rol oynayacak. Yıllık yaklaşık 750 bin uçuşu ağırlayan Endonezya havacılık pazarının önümüzdeki beş yıl içinde yıllık ortalama yüzde 7 oranında büyümesi bekleniyor.