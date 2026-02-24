Çelebi Hava Servisi’nden Endonezya’ya 3,8 milyon dolarlık yatırım

Çelebi Hava Servisi A.Ş. tarafından tarafından 24 Şubat 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde 2025 4. dönem geçici vergi beyanı hakkında açıklama yapıldı.

Şirket Yönetim Kurulu'nun, 24 Şubat 2026 tarihinde; şirketin Endonezya'daki stratejik büyüme planları çerçevesinde, hizmet verdiği havalimanlarında planladığı yatırımların gerçekleştirilmesi için, Endonezya'nın Jakarta şehrinde mukim, yüzde 99'una sahip olduğu 166.880.000.000 IDR ödenmiş sermayeli, havalimanı yer hizmetleri faaliyetlerinde bulunan PT Celebi Aviation Indonesia (“CAI”) şirketinin sermayesinin 231.880.000.000 IDR'ye artışına iştirak edilmesine ve bu çerçevede sahip olduğu yüzde 99 pay oranı doğrultusunda 64.350.000.000 IDR (yaklaşık 3,8 milyon Usd) tutarında sermaye ödemesi yapılmasına karar verdiği belirtildi.

Söz konusu sermaye artırımları sonrası şirketin sahip olduğu yüzde 99 oranındaki ortaklık payları korunacak.