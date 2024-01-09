Çelebi Havacılık’ta üst düzey atama

Çelebi Havacılık, üst düzey yönetici atamalarıyla organizasyon yapısını güçlendiriyor. Ali Aköz, 8 Ocak 2024 itibarıyla Çelebi Havacılık Holding Mali İşler Kıdemli Başkan Yardımcısı (Executive Vice President of Financial Affairs) olarak yeni görevine başladı. Aköz, aynı zamanda Çelebi Havacılık Holding İcra Komitesi Üyesi olarak hizmet veriyor.

Galatasaray Lisesi ve ardından Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olan Aköz, Chicago Boots’ta Stratejik Finans Yönetici Programı’nı tamamladı. Kariyeri süresince uluslararası şirketlerde Finans Direktörlüğü, CFO ve CEO gibi çeşitli üst düzey pozisyonlarda yer alan Aköz, son olarak, Strateji ve Dönüşüm Ofisi CEO Yardımcısı olarak görev yaptığı LC Waikiki’de şirketin stratejik hedeflerini destekleyen görevler üstlendi.