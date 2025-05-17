Çelebi’den Hindistan açıklaması: Süreci yakından takip ediyoruz

Çelebi Havacılık, Hindistan'daki gelişmelerle ilgili mevcut süreci dikkatle izledikleri ve gerekli tüm adımları yerel otoritelerle iş birliği içinde attıkları açıklaması yaptı.

Çelebi Havacılık'tan yapılan açıklamada, "Çelebi Havacılık olarak, kurulduğumuz günden bu yana şeffaflık, etik değerlere bağlılık ve yasal düzenlemelere tam uyum, temel ilkelerimizin merkezinde yer almaktadır. 65 yılı aşkın süredir, üç kıtada ve altı ülkede; Almanya, Endonezya, Hindistan, Macaristan, Tanzanya, Türkiye, yer hizmetleri ve kargo operasyonlarımızı başarıyla sürdürmekte; yaklaşık 16.000 çalışanımızla 70 havalimanında hizmet sunmaktayız." denildi.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Bugün itibarıyla Çelebi Havacılık’ın %65’lik çoğunluk hissesi, Kanada, ABD, Birleşik Krallık, Singapur, Birleşik Arap Emirlikleri ve Batı Avrupa’dan kurumsal uluslararası yatırımcıların portföyünde bulunmaktadır. Çelebi Havacılık Holding A.Ş.’de %50 oranında paya sahip olan Jersey merkezli Actera Partners II L.P. fonu ile %15 paya sahip Hollanda merkezli Alpha Airport Services B.V., bu yatırımcıların başlıcaları arasındadır. Geriye kalan %35 oranındaki hisse ise Çelebioğlu ailesine aittir.

Kısa süre önce Hindistan Sivil Havacılık Güvenliği Bürosu (BCAS) tarafından, bazı iştiraklerimizin işletme ruhsatlarına ilişkin bir bildirim tarafımıza iletilmiştir. Ulusal güvenlik kaygıları doğrultusunda ve Hindistan’daki yasal mevzuata uygun olarak, ilgili havalimanlarında yürüttüğümüz yer hizmetleri ve kargo antrepo operasyonlarımız durdurulmuştur. Süreci Hindistan Sivil Havacılık Bakanlığı (MoCA) ve BCAS başta olmak üzere yetkili kurumlarla yakın iş birliği içinde yakından takip ediyoruz. Tüm operasyonlarımızın yürürlükteki yasal düzenlemelere tam uyum içinde gerçekleştirildiğini özellikle vurgulamak isteriz. Faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde geçerli ruhsatlara sahip olup, güvenlik yönetmeliklerine eksiksiz biçimde riayet etmekteyiz. Ayrıca, bugüne kadar herhangi bir ulusal güvenlik uyarısı ya da yaptırımı ile karşılaşmadığımızı da kamuoyunun bilgisine sunarız.

Küresel bir şirket olarak, faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde hem yerel mevzuata hem de uluslararası standartlara tam uyumla hareket ediyoruz. Hindistan’daki tüm operasyonlarımız da şirketimizin etik ilkeleri çerçevesinde ve yasal düzenlemelere uygun şekilde yürütülmüştür. Mevcut süreci dikkatle izliyor, gerekli tüm adımları yerel otoritelerle iş birliği içinde atıyoruz.

Bu süreçte en büyük önceliğimiz, çalışanlarımızın haklarının korunması, çalışma koşullarının sürdürülebilirliğinin sağlanması ve gelişmelerin çalışanlarımız üzerindeki olası etkilerinin en aza indirilmesidir. Aldığımız her karar, çalışanlarımızın güvenliği ve refahı ile kurumsal değerlerimiz doğrultusunda titizlikle değerlendirilmektedir.

Yükselen havacılık pazarlarındaki büyümemizi sürdürürken; yer hizmetleri ve kargo antreposu yönetimindeki uluslararası uzmanlığımız ve köklü tecrübemiz sayesinde, hızla gelişen bölgelerin ihtiyaçlarına etkin ve güvenilir çözümler sunmaya devam ediyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz her ülkede yalnızca havacılık sektörünün gelişimine katkı sağlamakla kalmıyor; aynı zamanda sektör standartlarını yükseltmeye, altyapı yatırımlarını desteklemeye ve ekonomik büyümeye aktif katkılarda bulunuyoruz. Yerel istihdam yaratıyor, bölgesel yeteneklere yatırım yapıyor ve uluslararası kalite ile güvenlik standartlarını uygulamaya alarak hem yerel iş gücünün gelişimine hem de ülkelerin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine destek veriyoruz.

Kuruluşumuzdan bu yana benimsediğimiz güvenilir, sürdürülebilir ve yenilikçi hizmet anlayışı doğrultusunda; güvenlik, operasyonel mükemmeliyet ve müşteri memnuniyeti temel önceliklerimiz olmaya devam etmektedir. Güçlü sermaye yapımız ve küresel operasyonel tecrübemizle, hizmet verdiğimiz tüm lokasyonlarda kesintisiz, yüksek kaliteli ve güvenilir hizmet sunmayı sürdürüyoruz."