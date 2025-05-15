Çelebi’den Hindistan açıklaması: Tüm hukuki yollara başvuracağız

Çelebi Hava Servisi (CLEBI), Hindistan'daki bağlı ortaklıklarının faaliyetlerine yönelik, verilen güvenlik izinlerinin, ulusal güvenlik çıkarlarına aykırılık teşkil ettiği iddiasıyla iptal edilmesi ve bağlı ortaklıklarının faaliyetlerinin durdurulmasına yönelik açıklamada bulundu.

Çelebi Hava, gerçeği yansıtmayan iddiaların aydınlatılması ve dolayısıyla bu talimatların iptali yönünde ilgili tüm idari ve hukuki yollara başvuracağını açıkladı.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

"•Sermayesinin yüzde 99.9'una sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız Celebi Airport Services India Pvt. Ltd.'nin ("CASI")'nin faaliyet gösterdiği (i) Delhi (DEL) Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı, (ii) Bengaluru (BLR) Kempegowda Uluslararası Havalimanı, (iii) Cochin (COK) Uluslararası Havalimanı, (iv) Hyderabad (HYD) Rajiv Gandhi Uluslararası Havalimanı, (v) Goa (GOX) Manohar Uluslararası Havalimanı ve (vi) Kannur (CNN) Uluslararası Havalimanları'nda,

• Sermayesinin yüzde 61'ine sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız Celebi GH India Private Limited ("CGHI")'in faaliyet gösterdiği Ahmedabad Uluslararası Havalimanı'nda,

• Sermayesinin yüzde 59'una sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız Celebi Nas Airport Services India Private Limited'ın ("Celebi Nas") faaliyet gösterdiği Mumbai (BOM) Chhatrapati Shivaji Maharaj Uluslararası Havalimanı'nda,

• Sermayesinin yüzde 74'üne sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız Celebi Delhi Cargo Terminal Management India Private Limited ("Celebi Delhi Cargo") faaliyet gösterdiği Delhi (DEL) Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı'nda,

• Sermayesinin yüzde 100'üne sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız Celebi GS Chennai Private Limited ("CGSC") faaliyet gösterdiği Chennai (MAA) Uluslararası Havalimanı'nda havaalanı yer hizmetleri ve antrepo hava kargo hizmetlerinde bulunabilmeleri için Hindistan'da tabii olunan mevzuat gereği kendilerine verilen güvenlik izinlerinin, ulusal güvenlik çıkarlarına aykırılık teşkil ettiği iddiasıyla Hindistan Sivil Havacılık Bakanlığı Sivil Havacılık Güvenlik Bürosu tarafından iptal edildiğine dair Sivil Havacılık Bakanlığı Sivil Havacılık Güvenlik Bürosu'nun talimatları yukarıda belirtilen ilgili bağlı ortaklıklarımıza 15.05.2025 (bugün) tarihinde tebliğ edilmiştir.

Faaliyetler askıya alındı

İşbu tebligatlar neticesinde CASI, CGHI, Celebi Nas'ya, Celebi Delhi Cargo ve CGSC'nın yukarıda belirtilen havalimanlarındaki faaliyetleri, Hindistan'daki ilgili mevzuat gereğince askıya alınmış durumdadır.

Sermayesinin yüzde 65'i uluslararası yatırımcılara (Amerika, Kanada, Suudi Arabistan, Singapur, İtalya, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer bazı ülkelerden çeşitli yatırımcılar) ve geri kalan yüzde 35'i ise Çelebioğlu Ailesi'ne ait olan Çelebi Havacılık Holding A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren Şirketimiz, Hindistan dışında Türkiye, Macaristan, Almanya, Tanzanya ve Endonezya'daki çeşitli havalimanlarında faaliyetlerini kesintisiz olarak sürdürmektedir.

250 milyon dolarlık yatırım

Hindistan'daki bağlı ortaklıklarımız vasıtasıyla ülkenin havacılık sektörünün gelişimine ve büyümesine önemli katkılarda bulunan Şirketimiz, 2009 yılından bu yana Hindistan'da yer hizmetleri ve antrepo hava kargo hizmetleri sektöründeki en büyük yabancı yatırımcı olarak; Hindistan'da şu ana kadar yaklaşık 10.000 Hindistan vatandaşına istihdam imkânı sağlamış ve ülkeye 250 Milyon Amerikan Doları'ndan fazla yatırım yapmıştır.

Bağlı ortaklıklarımız faaliyetlerine başladıkları günden bu yana, hiçbir suretle Hindistan'daki ulusal güvenlik çıkarlarına ve ülkedeki ilgili mevzuata aykırılık teşkil edecek bir faaliyette bulunmamıştır. İdari otoritelerce haksız ve gerçeğe aykırı iddialara dayanarak güvenlik izinlerinin iptal edilmesi neticesinde Hindistan'daki havalimanlarında yaşanabilecek olası sıkıntılar, gecikmeler, havalimanı faaliyetlerini ve sivil hava trafiğini olumsuz etkileyebilecek gelişmelerden Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

"Hukuki yollara başvurulacak"

Şirketimiz, gerçeği yansıtmayan bu iddiaların aydınlatılması ve dolayısıyla bu talimatların iptali yönünde ilgili tüm idari ve hukuki yollara başvuracaktır.

Şirketimizin 2024 konsolide ciro toplamı yaklaşık 19,2 Milyar TL (2024 yılı ortalama USD/TL kuru dikkate alındığında yaklaşık 585 Milyon USD) olup; işbu tutardaki bağlı ortaklıklarımızın payları aşağıdaki gibidir:

•Celebi Nas: yüzde 8,80

•CASI: yüzde 9,22

•Celebi Delhi Carg yüzde 15,18

•CGHI: yüzde 0,22

•CGSC: yüzde 0,36

Ortaklığımızın paylarını etkileyecek önemde yeni gelişmeler olması durumunda hissedarlarımız bilahare bilgilendirilmeye devam edilecektir."