Çelik devine can suyu: Nippon Steel’den 5.7 milyar dolarlık finansman hamlesi

Küresel çelik piyasasında taşları yerinden oynatan 14.1 milyar dolarlık U.S. Steel satın alımı, şimdi de finansal bir gövde gösterisine dönüşüyor. Nippon Steel, bu devasa satın almanın ardından oluşan borç yükünü yönetmek ve kısa vadeli yüksek maliyetli kredileri tasfiye etmek amacıyla Japonya’nın en büyük finans kuruluşlarıyla masaya oturdu. Atılan imzalarla birlikte şirket, yaklaşık 5.7 milyar dolarlık düşük faizli ve uzun vadeli bir kredi paketini kasasına koymayı başardı.

Japon finans kalelerinden tam destek

Bu finansal operasyonun mimarları arasında hem devletin stratejik gücü hem de özel sektörün sermaye devleri yer alıyor. Paketin aslan payını, yaklaşık 550 milyar yen ile devlet destekli Japonya Uluslararası İşbirliği Bankası (JBIC) üstlendi. Kamu desteğinin bu denli güçlü olması, Tokyo yönetiminin bu satın almayı sadece ticari bir hamle değil, bir "ekonomik güvenlik" meselesi olarak gördüğünü kanıtlıyor. Geri kalan 350 milyar yenlik kısım ise Japonya’nın "üç büyükleri" olarak bilinen Sumitomo Mitsui, MUFG ve Mizuho bankaları ile Sumitomo Mitsui Trust Bank’tan oluşan dev bir konsorsiyum tarafından karşılanıyor.

Stratejik hedef: Faiz kıskacından kurtulmak

Nippon Steel’in bu hamlesi, sadece bir borçlanma değil, keskin bir finansal manevra niteliğinde. Şirket, satın alma aşamasında kullandığı ve faiz yükü ağır olan bir yıllık geçici "köprü kredileri", bu yeni uzun vadeli paketle takas edecek. Böylece global faiz artışlarının kârlılık üzerindeki baskısı kırılırken, şirketin Hindistan’daki tesislerini büyütme ve ana vatanı Japonya’daki yüksek emisyonlu fırınları çevreci "elektrikli ark" teknolojisine dönüştürme planları için de ciddi bir mali alan açılmış oldu.

Küresel rekabette yeni safha

U.S. Steel’in Japon kontrolüne geçmesiyle birlikte çelik dünyasında oluşan yeni eksen, bu kredi paketiyle iyice perçinleniyor. Nippon Steel bu finansal ferahlıkla birlikte, hem ABD iç pazarındaki otomotiv ve inşaat sektörüne kesintisiz ham madde sağlama kapasitesini artıracak hem de Çinli üreticilerin fiyat baskısına karşı daha dayanıklı bir bilanço yapısına kavuşacak. Bu tablo; bir sanayi devinin, devletin ve bankaların desteğini arkasına alarak küresel liderlik koltuğunu sağlama alma hamlesidir.