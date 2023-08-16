Çelik Motor’dan otomotiv sektörüne yeni marka

Anadolu Grubu şirketlerinden Çelik Motor, otomotiv pazarına yönelik yeni markasını tanıttı. “Carwizz, ustasından oto ekspertiz’’ sloganıyla hizmet vermeye başlayan Çelik Motor’un yeni markası Carwizz Oto Ekspertiz, güvenilir ve alanında uzman ekibiyle bağımsız, profesyonel ekspertiz hizmetini araç almak ya da satmak isteyen tüm tüketicilere ve kurumsal müşterilere Anadolu Grubu güvencesiyle sunuyor.

Müşteri odaklı yapısı, tecrübeli ve hızlı hizmet anlayışıyla Carwizz Oto Ekspertiz, güvenilir ve alanında uzman ekibiyle bağımsız profesyonel ekspertiz hizmetini araç almak ya da satmak isteyen tüm tüketicilerle buluşturuyor. Sunduğu çeşitli paketlerle her bütçeye ve ihtiyaca yönelik ekspertiz hizmeti sunan Carwizz Oto Ekspertiz, Self Ekspertiz paketiyle kullanıcıların kendi paketini oluşturmasına da olanak sağlıyor.

Mobil ekspertiz hizmetiyle Carwizz Oto Ekspertiz ustaları, müşterilerin bulunduğu konuma gidip mevsimsel etkiler de dahil olmak üzere araçları detaylı olarak inceledikten sonra ekspertiz raporunu sunuyor. Tüketicilerin dilediği yerde ekspertiz hizmeti almasına imkân veren mobil ekspertiz hizmeti sayesinde müşteriler kapılarında 30 dakika gibi kısa bir sürede ekspertiz hizmeti alıyor.

6 ilde 7 bayisi bulunuyor

İstanbul’da Orhanlı ve Kurtköy bayileriyle hizmet veren Carwizz Oto Ekspertiz’in şu anda Konya, Kocaeli, Bursa, Denizli ve Diyarbakır olmak üzere 6 ilde 7 bayisi bulunuyor. Çok yakında Ankara, İzmir, Adana, Gaziantep ve Trabzon şehirlerinde de bayileri açılacak olan Carwizz Oto Ekspertiz, üç yıl içerisinde, Türkiye’nin dört bir yanında 100 bayiye ulaşmayı hedefliyor.

"Profesyonel ekspertiz hizmetini isteyen herkese ulaştırmayı hedefliyoruz"

Konuya ilişkin açıklama yapan Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Şafak Savcı, “Son teknoloji ekipmanlar ve dijital altyapı ile desteklediğimiz yeni markamız Carwizz Oto Ekspertiz’i müşterilerimizin hizmetine gururla sunduk. 2022 yılının sonlarında ilk bayisini açtığımız Carwizz Oto Ekspertiz’i çok kısa bir sürede 6 farklı ilde 7 bayi ile hizmet verir duruma getirdik. Önümüzdeki üç yıl Türkiye genelinde 100 bayiye ulaşarak alanında uzman ekibimizle bağımsız, profesyonel ekspertiz hizmetini araç almak ya da satmak isteyen herkese ulaştırmayı hedefliyoruz. İnternet sitesini de yakın zamanda yayına aldığımız markamızla, Türkiye’deki kurumsal firmalara ve son tüketiciye bağımsız, tarafsız ve profesyonel ekspertiz hizmeti sunuyoruz. Hem bayilerimiz hem de internet sitemiz ile aracının değerini hızlı ve güvenilir şekilde öğrenmek isteyen herkese kesintisiz hizmet sunmaya devam edeceğiz.” dedi.