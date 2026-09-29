Çelikler Holding’den Tera açıklaması

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Çelikler Holding, kamuoyunda çıkan haberlere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Çelikler Holding olarak grubumuzun, grup şirketlerimizin ve ortaklarımızın; Tera ve bunlara bağlı şirketlerle hiçbir ilgisi yoktur.

Grubumuz, grup şirketlerimiz ve ortaklarımız söz konusu kuruluşlardan 1 TL dahi kâr, gelir veya herhangi bir finansal menfaat elde etmemiş; bu kuruluşlardan 1 TL dahi para çekmemiştir.

Kamuoyunda yer alan ve gerçekleri yansıtmayan itibarımızı zedelemeye yönelik iftira, yalan ve ilişkilendirmelere itibar edilmemesini önemle rica eder, bu tür yalan haber ve paylaşımlar ile ilgili yasal haklarımızı saklı tuttuğumuzu, kamuoyunun bilgilerine sunarız."