Çelikyay, Afrika ve ABD pazarı için kapasite yükseltti

Sektörde 60 yıllık deneyimiyle hizmet veren şirket, yeni teknolojik tesisleri ve artan üretim gücüyle küresel pazarda “dünya markası” olma hedefini hızlandırdı. İstanbul’da kurulduktan sonra 1991 yılında taşındığı Düzce’de, 20 bin metrekare kapalı olmak üzere toplam 30 bin metrekare alanda kurulu modern tesislerinde faaliyet sürdüren şirket, iç ve dış pazarlardaki etkinliğini artırma hedefi doğrultusunda gerçekleştirdiği 10 milyon euroluk yeni yatırımla yıllık kapasitesini 35 bin tona çıkardı.

Çelikyay AŞ’nin üretim teknolojisi hakkında bilgi veren Satış ve Pazarlama Müdürü Murat Yıldız, “Sadece kapasitemizi değil, üretim güvencemizi ve dijital dönüşümümüzü de ileri taşıdık. Tesisimiz ‘karanlık fabrika’ olarak tasarlandı. Üretim hatlarımız birbirini otomatik olarak yedekleyecek şekilde planlandı. Olası arıza veya durma durumlarında teslimat sürelerinde hiçbir aksama yaşamıyoruz. Ayrıca manuel hatlarımız da her an devreye girecek şekilde hazır. Bu yapı, müşterilerimize sürdürülebilir ve kesintisiz tedarik garantisi veriyor” diye konuştu.

Ağır araçlar için ekonomik ve çevreci

Yıldız, Çelikyay’ın yılların getirdiği deneyimle sektöre öncü çözümler sunduğunu ve ürünlerinin en zorlu koşullarda dahi yüksek dayanıklılık ve performans gösterecek şekilde tasarlandığını vurguladı. Yaprak yaylarının ağır yük taşıma kapasitesi ve uzun ömürlü yapısıyla ticari araçlardan endüstriyel uygulamalara kadar geniş bir kullanım alanı sunduğunu belirten Yıldız, özellikle parabolik yaprak yay üretiminde uzmanlaştıklarını ifade ederek şunları söyledi:

“Parabolik yaylar daha hafif, daha esnek ve daha konforlu çözümler sunuyor. Geleneksel yaylara kıyasla hem sürtünmeyi hem de ağırlığı azaltırken, sürüş konforunu artırıyor. Bu da ağır vasıtalar için hem ekonomik hem çevreci bir tercih anlamına geliyor.”

Üretimin yüzde 50’si ihracat odaklı

Avrupa pazarında sürdürülebilir üretim ve kesintisiz tedarik sağlayan güvenilir bir ortak olmayı hedeflediklerini kaydeden Yıldız, “Türkiye’deki iş birliklerimizi güçlendirirken, Avrupa’nın önde gelen kamyon üreticileriyle doğrudan iş birlikleri kurmayı amaçlıyoruz. Çelikyay AŞ artık yalnızca bir parça üreticisi değil; müşterilerinin uzun vadeli çözüm ortağı” dedi.

Tesislerinde yaklaşık 250 çalışanla kamyon, hafif ticari araç ve treyler gruplarında dingil süspansiyon parçası olarak kullanılan makas üretimi yaptıklarını belirten Yıldız, ürünlerini Türkiye genelindeki bayileri aracılığıyla pazara sunduklarını aktardı. Yıldız, “Çelikyay olarak Ford, Otokar, BMC ve Suzuki gibi orijinal araç üreticilerine uzun yıllardır makas tedarik ediyoruz. Örneğin Ford Otosan, 1993’ten beri sürekli tedarik sağladığımız müşterilerimizden biri. Bunun dışında geniş bir yan sanayi müşteri portföyümüz bulunuyor. Üretimimizin yüzde 50’si ihracata gidiyor. Kıta Avrupası başta olmak üzere 50’ye yakın ülkeye ihracat yapıyoruz. Almanya, Fransa ve İngiltere en büyük pazarlarımız arasında. Ayrıca Ortadoğu ve Doğu Avrupa’da da marka bilinirliğimiz yüksek” diye konuştu.

Kuzey Afrika ve ABD pazarlarını hedefledi

2025’te yaklaşık 15 milyon euro ihracat gerçekleştirdiklerini bildiren Yıldız, artan kapasitenin etkisiyle 2026’da Kuzey Afrika ve ABD gibi yeni pazarlara açılarak ihracatı artırmayı hedeflediklerini söyledi. “Çelikyay müşteri odaklı bir firma. Yaklaşık 5 binin üzerinde makas çeşidimiz var. 60 yıldır bu sektörde uzmanlaşmış bir firma olarak büyük yatırımımızı tamamladık, kapasitemizi iki katına çıkardık. Şu anda stratejik olarak yeni müşteriler ve pazarlar için kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz” dedi.

Yüzde yüz yerli üretimle pazarda rekabet ediyoruz

Sektördeki temel sorunun makas ithalatının artması olduğunu vurgulayan Yıldız, şöyle devam etti:

“Çin ve Hindistan gibi işçilik ve enerji maliyetlerinin oldukça düşük olduğu ülkelerden yapılan ithalat bizi zorluyor. İş kolumuzda hammadde ithalatında vergi uygulaması var. Ancak makas ithalatında vergi yok. Çelikyay şirketi olarak milli ve yerli üretim yaparken dışardan yapılan vergisiz ithalat bizleri ve bizim gibi üretim yapan şirketleri oldukça zorluyor. Şirket olarak çok büyük yatırımlarla hayata geçirdiğimiz tesislerimizde hammaddemizi yurt dışından değil, iç pazardan temin ederek yüzde yüz yerli üretimle uluslararası pazarda rekabet ediyoruz. Bizler bunu yaparken haklı olarak sektörümüze yönelik alınacak bir takım kararlarla da destek görmek istiyoruz ”