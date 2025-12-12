Cem Boyner’den Mağazacılar Günü’nde satış ekibine özel mesaj

6 grup şirketi ve 7 bine yakın çalışanıyla bir araya gelen Boyner Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner, ‘Dokunuşuyla Mucize Yaratanlar’ mottosuyla satış profesyonellerine ulaştı.

"Sizler sektörün en önemli oyuncularısınız"

Kurumun emek veren yıldızlarının müşterilere yalnızca hizmet değil; samimi bir ahbaplık ilişkisi içinde, bir rehberlik duyarlılığı sunduğunu dile getiren Boyner Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Cem Boyner, 12 Aralık Dünya Mağazacılar Günü’nde şu sözlerle seslendi:

“Geçtiğimiz hafta sonu 100 bine yakın misafirimiz mağazalarımızda ağırladık. Bu olağanüstü rakamın arkasında ne sadece mağazalarımızın yüksek standartlardaki hizmeti ne çok çeşit ürün, ne de müşterilerimizin bilgi alma ihtiyacı var. 100 bine yakın müşterimizin bize gelmesinin arkasında çalışanlarımız, siz kıymetli satış profesyonellerimiz var. Müşterilerimiz, sizler ile iletişim kurarak bir karar verebilmek için geliyorlar. Sizler sektörün en önemli oyuncularısınız” dedi.

Müşterilerimizin hangi ihtiyacını çözebiliriz konusuna odaklanmanın profesyonel satış temsilciliğinin yegâne anahtarı olduğunu belirten Cem Boyner, “Satış baskısı hissetmek sizleri mekanikleştirmesin, hatta yanlış yollara sapıp, o satış baskısı sebebiyle müşteri seçtirtmesin. Yalnızca bir ürün alacağını düşündüğünüz müşteri yerine, daha fazlasını alacağını düşündüğünüz müşteriye yönlendirmesin. İşimiz asla müşteri seçmek değil, kucak açmak, temas etmek, ahbaplık etmek, ihtiyacı doğru tespit etmek” dedi.

12 Aralık Mağazacılar Günü, Boyner Grup markalarına ait mağazalarda çeşitli aktivitelerle, tüm mağaza çalışanlarının katılımıyla kutlandı.