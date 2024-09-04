Cem Zeytin’den 1,53 milyar lira halka arz büyüklüğü

Cem Zeytin A.Ş, halka arz kapsamında talep toplama süresini tamamladı. 29 Ağustos, 2-3 Eylül 2024 tarihleri arasında talep toplayan Cem Zeytin’in halka arz büyüklüğü 1,53 milyar TL oldu.

Konuya ilişkin Kamuyu Aydınlat Platformu’na yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: “Cem Zeytin A.Ş.’nin sermayesinin 302.000.000 TL’den 402.000.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılan 100.000.000 TL nominal değerli 100.000.000 adet pay halka arz edilmiştir. Cem Zeytin’in paylarının mevcut halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 15,30 TL olarak açıklanmış olup belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 1.530.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar tahsisat tutarının yaklaşık 1,81 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar tahsisat tutarının yaklaşık 5,69 katı olmak üzere toplamda 3,36 kat filtrelenmemiş talep gelmiştir."