Cemile Banu Hızlı, Mplus Türkiye ve Mena CEO'su olarak atandı

Ocak 2020’de, Avrupa’nın en hızlı büyüyen BPO, Teknoloji ve Danışmanlık şirketler grubu Mplus’ın en büyük üyesi olarak yerini alan ve arkasındaki 22 yıllık CMC Türkiye tecrübesini gruba taşıyan Mplus Türkiye, operasyonel gücünü artırıyor. Benimsediği birleşme ve satın alma stratejisi doğrultusunda kısa sürede 10’un üzerine birleşme ve satın alma yatırımı yapan Mplus Grup’un en önemli üyesi olan Mplus Türkiye’nin kıtalar arası büyüme performansı, operasyon faaliyetlerine de yansıdı.

Mplus Gürcistan ve deniz aşırı ülkelerdeki operasyonları da yönetecek

2020 yılından beri grubun Türkiye operasyonuna liderlik eden Cemile Banu Hızlı, Haziran 2023 itibariyle bu görevine ek olarak MENA (Ortadoğu ve Kuzey Afrika) bölgesine de CEO olarak atandı. Görev alanı genişleyen Hızlı, Türkiye’deki mevcut sorumluluklarının yanı sıra; Mplus Gürcistan’la birlikte ilgili bölge ve gruba yeni eklenecek deniz aşırı ülkelerdeki operasyonlarını da liderlik edecek.

Mplus Türkiye; 49 lokasyonda, 58’in üzerinde ülkeden 300’den fazla kuruma 33 dilde hizmet veren Mplus Group’un en güçlü oyuncusu olarak; günden güne büyüyen BPO alanının BPTO dönüşümüne öncülük ederek, farklı sektörlerden global müşterilerine 360° müşteri deneyimi çözümleri sunarken Ar-Ge ve teknoloji yatırımları ile de Türkiye’den Avrupa’ya teknolojik çözümler ihraç ediyor.

Mplus Türkiye, grubun büyüme yolculuğunda kilit konumda

Liderlik vizyonu, içgörüsü ve zorlukları aşma yeteneğiyle Mplus Türkiye’nin bu başarı hikayesinde çok önemli bir rolü olan Hızlı, Türkiye operasyonunun grubun büyüme yolculuğundaki kilit konumunu desteklemeye yeni görevinde de devam edecek. Bugüne kadarki görevi süresince finansal büyüme ve ekip yönetimi odağında etkileyici başarılara imza atan Hızlı, yeni süreçte grubun büyümesine büyük pencereden bakarak MENA bölgesindeki liderlik gücünü Türkiye operasyonuna da aktaracak.

Cemile Banu Hızlı kimdir?

1996 yılında Orta Doğu Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olan Cemile Banu Hızlı, kariyer hayatına kurumsal bankacılık alanında başladı. 1996- 2016 yılları arasında sırasıyla Dışbank, BankEuropa, Millennium Bank ve Finansbank’ta kurumsal bankacılık, özel bankacılık, segment yönetimi gibi alanlarda üst düzey rollerde bulundu. 2016 yılında Türkiye’nin en büyük bağımsız dış kaynak sağlayıcılarından biri olan CMC Türkiye bünyesine Genel Müdür Yardımcısı olarak katılan Hızlı, 2019 yılında Genel Müdür olarak atandı. Ocak 2020’de Mplus Group’a katılarak Mplus Türkiye’nin CEO koltuğuna oturdu. Aynı zamanda Mplus Group Yönetim Kurulu Üyesi de olan ve kısa sürede gösterdiği üstün performansıyla Mplus Türkiye’yi bölgenin kilit operasyonu haline getiren Hızlı, 2023 Haziran itibariyle Mplus Türkiye ve MENA (Ortadoğu ve Kuzey Afrika) CEO’su olarak atandı.