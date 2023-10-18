ÇEMTAŞ, 2030’a kadar karbon emisyonlarını yarıya indirecek

Esra Özarfat

BURSA - Sürdürülebilirlik konusunu faaliyetlerinin odağına alan çelik devi ÇEMTAŞ, 2030 yılına kadar karbon emisyonlarını yarıya indirmeyi hedefliyor. Bu çerçevede harekete geçtiklerini belirten ÇEMTAŞ Genel Müdürü Nuri Özdemirel, “ÇEMTAŞ olarak iklim krizi ile en etkili şekilde mücadele etmeyi kendimize önemli bir hedef olarak belirledik. Sınırda Karbon Düzenlemesi Mevzuatı’na uyum sağlayabilmek ve 2050 yılı Karbon Nötr hedeflerini gerçekleştirebilmek için ÇEMTAŞ olarak attığımız adımları daha da büyütmeye gayret ediyoruz. 2030 yılına kadar karbon emisyonlarını yarıya indirmek için canla başla çalışıyoruz. Geri dönüşüm programlarına yatırımlar yaparak döngüsel bir ekonomiye ulaşmayı hedefliyoruz” dedi. Bu hususta, yenilenebilir enerjiye geçiş, enerji verimliliğini arttırmak, atık ısı enerjisinin kullanımı, ortaya çıkan atıkları ve karbon emisyonlarını azaltmaya odaklandıklarını belirten Özdemirel, yenilikçi ürünler için de ileri teknoloji entegrasyonu yatırımları yapmaya başladıklarını, çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve yatırımcılarla birlikte sürdürülebilir bir ekosistem oluşturmak için iş birliği yaptıklarını bildirdi.

Tüketimin yüzde 50’den fazlası GES’ten

Bu kapsamda ilk adımı bu yıl çatı üstü güneş enerjisi santrali yaparak arttıklarını vurgulayan Nuri Özdemirel, “1600 kWe AC üretim gücüne sahip santralin yıllık üretim miktarı yaklaşık 2.300.000 kWh olup, yılda 1.148 ton CO2 emisyonunun atmosfere salınımını engellemektedir. Temiz enerjiye geçiş sürecimize şimdi daha büyük bir projeyle devam ediyoruz. Kars’ta yaklaşık 480 bin metrekarelik arazi üzerine 42.674,59 kWp DC kurulu güce sahip güneş enerjisi santrali kuruyoruz. Santral kurulumu için başvurularımız olumlu olarak sonuçlandı ve projemiz başladı. Kurulacak santralin AC üretim gücü 32.000 kWe olup, yıllık üretilecek elektrik miktarı yaklaşık 66 milyon kWh olacak ve yıllık elektrik tüketimimizin yüzde 50’den fazlasını karşılayacak. Bu sayede 31.311,697 ton CO2/yıl emisyonun atmosfere salınımını engellemiş olacağız. Projenin tahmini olarak 2024 yılı 4. çeyreğinde faaliyete geçmesi planlanıyor” diye konuştu.