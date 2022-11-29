Cengiz Enerji, Sirdaryo santralinde ticari satışa başladı

Cengiz Enerji, Özbekistan'da gerçekleştirdiği doğal gaz kombine çevrim santralleri yatırımlarıyla ülkedeki toplam kurulu gücünü 480 megavata ulaştırdı. Taşkent'in ardından Sirdaryo kentindeki doğal gaz kombine çevrim santralinden de ticari satışa başlayan Cengiz Enerji’nin Sirdaryo kentindeki doğal gaz kombine çevrim santralinin 240 megavat kurulu gücü bulunuyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Cengiz Holding Enerji Grup Başkanı Ahmet Cengiz, salgın dönemiyle birlikte tüm dünyanın gündemine enerji verimliliği ve çeşitliliği konularının geldiğini belirterek, şunları kaydetti: “Bu kapsamda odağımızda yakın coğrafyadaki ülkeler de var. Bu ülkelere enerji üretimi konusundaki tecrübelerimizi aktarırken aynı zamanda enerji arz güvenliğine de destek oluyoruz. Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te yılın başında üretime başlayan 240 megavat kurulu güce sahip ilk doğal gaz çevrim santralinin ardından, 29 Mart'ta temel atma törenini gerçekleştirdiğimiz Sirdaryo'daki santralimizde, 8 ay gibi kısa bir sürede ticari satışlara başlamanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Şehrin yerel ekonomisine ve enerji sektöründeki gelişimine katkıda bulunacak bu ikinci santralle birlikte Özbekistan'daki kurulu gücümüz de 480 megavata ulaştı. Bu büyüklük, yaklaşık 950 bin hanenin elektrik tüketimine karşılık geliyor. Her iki santral de hem maksimum hem de minimum yükte son derece verimli çalışıyor. Kısa sürede maksimum yüke çıkabilmesi ve modüler yapısının getirdiği hızlı bakım olanağı bize önemli avantajlar sağlıyor.”