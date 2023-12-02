Cengiz Enerji’den Özbekistan’a üçüncü santral

Cengiz Enerji, Türkiye’nin yanı sıra yakın coğrafyada da yatırımlarına devam ediyor. Özbekistan’ın Taşkent ve Sirdaryo kentlerinde, her biri 240 MW’lik iki doğal gaz çevrim santrali yatırımı bulunan Cengiz Enerji, Cizzak’ta yeni bir doğal gaz çevrim santrali için düğmeye bastı. 3 yılda tamamlanacak tesis için Özbekistan Cumhurbaşkanlığı’nın kararı yayınlandı. 550 MW kurulu güce sahip dev bir tesis olacak santral, 7,5 hektarlık alana kurulacak.

Özbekistan’la enerji sektöründe son 5 yıldır çok önemli ticari iş birliklerine imza attıklarını belirten Cengiz Holding Enerji Grup Başkanı Ahmet Cengiz, “Kültürü ve dili birbirine çok benzeyen iki kardeş ülke olarak Özbekistan’a yatırım yapmaktan çok mutluyuz. Bir yandan Türkiye’nin enerji tecrübesini Özbekistan’a taşırken diğer yandan ülkenin enerji altyapısının yenilenmesine de katkıda bulunuyoruz.” dedi.

Özbekistan’ın başkenti Taşkent ile Sirdaryo’da her biri 240 MW’lik toplam 480 MW kurulu güce sahip iki doğal gaz çevrim santralinde üretime devam ettiklerini dile getiren Cengiz, “Bu iki santralimizin toplamından daha büyük bir kurulu güç için hazırlıklarımıza başladık. Cizzak kentinde yatırımına başladığımız 550 MW gücündeki bu santral; 1,6 milyon hanenin tüketimine karşılık gelen elektriği üretecek kapasiteye sahip olacak. Yeni santralimiz tamamlandığında Özbekistan’daki kurulu gücümüz de 1.030 MW’ye ulaşacak.” diye konuştu.

“Yenilenebilir enerjide fırsatları araştırıyoruz”

Cengiz Enerji’nin sürdürülebilirlik vizyonuyla yatırımlarına devam ettiğini anlatan Ahmet Cengiz, “Türkiye’de yatırımlarımızın yönünü tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarına çevirdik ve bu alanda önemli başarılara imza attık. Bununla birlikte artık çok ciddi bir know-how’a da sahip olduğumuzu düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde bu bilgi birikimimizi Özbekistan’a taşımak ve burada yenilenebilir kaynaklı yatırımlar yapmak için araştırmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi.

Cengiz Enerji’nin global enerji pazarında sürekli büyüyerek önemli bir oyuncu haline geldiğini dile getiren Cengiz, şunları kaydetti: “Bulunduğumuz her bölgede topluma ve insana dokunmak en büyük amacımız. Bunun başında yerel istihdama katkı geliyor. Enerji sektörünün gelişimi için yapılan bu yatırımlar aynı zamanda bölge halkının istihdamı açısından da önemli bir değer yaratıyor. Cizzak’taki yeni doğal gaz çevrim santralinin kurulumunda çalışacak 1.000 kişinin 850’sini Özbekistan’dan istihdam edeceğiz. Faaliyet aşamasında ise 100 çalışanımız olacak. Bunun da 75’ini yine Özbekistan’dan sağlayacağız.”