Cengiz Holding, yenilenebilir enerji kullanımını artırıyor

Cengiz Holding, Eti Alüminyum'da hayata geçirilen 4 güneş enerjisi santralinin (GES) ardından Eti Bakır'ın tüketimini yenilenebilir enerjiden sağlamak için harekete geçti. Mazıdağı'nda tamamlanan 52 megavatlık GES'in, yılın ikinci yarısında üretime başlaması öngörülüyor.

Grup şirketleri arasında sağladığı Ar-Ge, inovasyon ve teknoloji entegrasyonu sayesinde, uyguladığı teknikleri ileri taşımak için yatırımlarını sürdüren Cengiz Holding, sanayide kullandığı elektriğin yenilenebilir kaynaklardan sağlanmasını odağına aldı.

Eti Alüminyum'da hayata geçirdiği 4 GES sayesinde tesisin tüm elektriğini yenilenebilir enerjiden karşılamaya başlayan Cengiz Holding, bir diğer grup şirketi Eti Bakır için de benzer yolu izleyecek.

Bu kapsamda yapılan Eti Bakır'ın Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri arazisindeki güneş enerjisi santrali tamamlanırken, elektrik üretimi için gün sayıyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Cengiz Holding Enerji Grup Başkanı Ahmet Cengiz, enerji portföyünde yenilenebilir kaynaklı üretimin payını artırmaya devam edeceklerini belirterek, "Şirketimizin vizyonu doğrultusunda mümkün olan en kısa dönemde sanayi tesislerimizin elektriğini tamamen yenilenebilir kaynaklardan sağlamak istiyoruz. Bu kapsamda Eti Bakır için ilk güneş enerji santralimizin kurulumunu tamamladık. 52 megavat kurulu güce sahip GES'in yılın ikinci yarısında faaliyete geçeceğini öngörüyoruz. 711 milyon liralık yatırımla kurulan santral, 210 bin hanenin tüketimine eşdeğer elektriği üretecek." ifadelerini kullandı.

“Kurulu gücümüzü 3 bin 875 megavata çıkarmayı hedefliyoruz”

Hidroelektrik, rüzgar, solar ve termik santrallerden oluşan portföylerinin toplam 4 bin 854 megavatlık kurulu güce sahip olduğunu aktaran Cengiz, şöyle devam etti: "Bunun yüzde 60'ını yenilenebilir kaynaklı enerji oluşturuyor. Yenilenebilir enerjideki yatırımlarımızı bir adım ileriye taşıdık ve elektrik üretimini daha verimli hale getirmek için bu kaynakları çeşitlendirerek hibrit santrallere yöneldik. Türkiye'de ilk hibrit enerji santralini, Bingöl'deki Aşağı Kaleköy Barajı ve Hidroelektrik Santrali'ne eklediğimiz GES'le biz geçekleştirdik. Bu hibrit enerji santrali, Türkiye'de ilk olmasının yanı sıra Avrupa’nın en büyüğü olmasıyla da bizi gururlandırmaya devam ediyor. Yine bu kapsamda rüzgar enerji santrallerimizin olduğu yerlerde bu kaynağı güneşle destekliyoruz, bunun da ilk örneğini Sinop'ta yaptık. Orta vadede yenilenebilir portföyümüze 1020 megavat kurulu güç ekleyerek bu alandaki toplam kurulu gücümüzü 3 bin 875 megavata, portföy içindeki payını da yüzde 70'e çıkarmayı hedefliyoruz."