Cengiz Holding’den Mardin'e GES yatırımı

Sanayi tesislerinde 'yeşil enerji' dönemini başlatan Cengiz Holding, grup şirketi Eti Bakır'ın elektrik ihtiyacını karşılamak için yeni bir güneş enerji santrali yatırımına başladı.

Mardin Mazıdağı Metal Geri Dönüşüm ve Entegre Gübre Tesisi'nin arazisinde yapılacak santral, 52 megavat kurulu güce sahip olacak. Projeyle Eti Bakır Samsun İzabe ve Elektroliz Tesisi'nin elektrik ihtiyacı karşılanacak.

Toplam 4 bin 842 megavatlık kurulu güce ulaşan enerji sektöründe, büyüme stratejisini yenilenebilir kaynaklar üzerine kuran grup, sanayi tesislerinin enerji ihtiyacını da yenilenebilir kaynaklardan temin etmek üzere yatırımlarını sürdürüyor. Şirket, yeni yılın başında tamamlayacağı söz konusu projeyle yenilenebilir enerjideki kurulu gücüne de 52 megavat daha ekleyecek.

Konuya ilişkin açıklama yapan Cengiz Holding Enerji Grup Başkanı Ahmet Cengiz, Eti Alüminyum'dan sonra Eti Bakır'ın da üretimde kullanılan elektriği yenilenebilir kaynaklardan sağlayabilmesi için düğmeye bastıklarını aktardı.

Cengiz, söz konusu projeyi 2024'ün başında tamamlamayı hedeflediklerini belirterek, "Türkiye'nin madenden katot bakır üretebilen tek izabe tesisi olan Eti Bakır'ın Samsun'daki tesisi için yatırımını sürdürdüğümüz Eti Bakır-2 GES projemiz, 52 megavat kurulu güce sahip olacak. Santral üretime başladığında Samsun'un üretimde ihtiyacı olan elektriğin yüzde 40'ını buradan sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Katma değerli sanayi ve maden teknolojileri alanında Türk şirketlerine öncülük yaptıklarının altını çizen Cengiz, şunları kaydetti: "Son 5 yıldır tüm yatırımlarımızın odağında sürdürülebilirlik ve buna bağlı olarak yenilenebilir enerji kaynaklarından beslenen sanayi üretimi var. Enerji iş kolunda da büyüme stratejimizi yenilenebilir kaynaklar üzerine kurduk, GES ve RES yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Türkiye'nin farklı şehirlerinde, toplam 500 megavat gücünde güneş enerjisi santralini hayata geçirdik. Diğer yandan da sanayide yenilenebilir enerji kaynaklarıyla güçlendirdiğimiz bir dönem başlattık. Bunun bir örneği Eti Alüminyum'un Seydişehir tesisinde kurduğumuz Eti-1, Eti-2, Eti-3'ten oluşan güneş enerji santralleri. Bu yatırımlarla 100 megavatlık kurulu güce ulaşan Eti Alüminyum'da, Eti-4'ün de üretime başlaması için gün sayıyoruz. Hem GES'ler hem de Oymapınar Hidroelektrik Santrali sayesinde Eti Alüminyum'un üretimde kullandığı enerjinin tamamı yenilenebilir kaynaklardan sağlanıyor. Şimdi aynı vizyonu Mardin'de hayata geçireceğimiz güneş enerjisi santralleriyle bir adım öteye taşıyacağız. Bu yatırım, grubumuzun ve bünyemizdeki Eti Bakır'ın sanayide sürdürülebilirlik konusunda öncü olma kararlılığının en somut kanıtı."