Cengiz İnşaat’tan Avrupa’nın kritik geçidine imza: Karavanke Tüneli açıldı

Akdeniz, Balkanlar ve Orta Avrupa arasındaki ticaret akışında kritik rol oynayan tünel projesi, bir Türk şirketinin Slovenya’da tek başına üstlendiği ilk altyapı projesi olma özelliğini taşıyor. Avrupa Birliği finansmanı ile gerçekleştirilen proje kapsamında, toplam uzunluğu 7 bin 946 metre olan tünelin Slovenya sınırları içinde kalan 3 bin 446 metrelik kesimi Cengiz İnşaat tarafından tamamlandı.

Açılış törenine Slovenya ve Avusturya hükümet temsilcileriyle birlikte katılan Cengiz İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekili Asım Cengiz, bir açıklama yaparak projenin iki ayrı ihaleyi kazanarak üstlenildiğini ve Slovenya’daki ilk Türk altyapı yatırımı olduğunu vurguladı.

Zorlu koşullara rağmen zamanında teslim

Alp Dağları’nın Hrušica bölgesinde yürütülen çalışmalarda yoğun metan gazı ve yeraltı suyu gibi risklerle karşılaşıldığını belirten Asım Cengiz, sert kış koşulları nedeniyle yılın önemli bölümünde özel önlemlerle çalıştıklarını ifade etti.

Karavanke Tüneli’nin açılış töreninde (Sağdan sola) Slovenya Otoyol Şirketi (DARS) Başkanı Andrej Ribič, Cengiz İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekili Asım Cengiz, Slovenya Altyapı Bakanı Alenka Bratušek ve Türkiye’nin Slovenya Büyükelçisi Hayriye Kumaşcıoğlu ve diğer yetkililer yer aldı.

Cengiz, "Avusturya tarafındaki inşaatın 20 ay önce başlamasına rağmen süreyi yakaladık. Projeyi planlanan takvimde ve yüksek kalite standartlarıyla tamamladık" dedi.

Çalışmalar kapsamında tünele bağlantı yolları, 165 metrelik ardgermeli köprü, portal binası ve üç katlı idari yapı da projeye dahil edildi.

8 ülkenin ulaşımını etkileyecek

Karavanke Tüneli'nin yalnızca iki ülke arasındaki bağlantıyı değil, Avrupa'da sekiz ülkeyi doğrudan etkileyen bir ulaşım koridorunu güçlendirdiğine dikkat çekiliyor. Mevcut tek tüpün yetersiz kalması üzerine 2020 yılında başlatılan proje, altı yılda tamamlanarak Avrupa'nın önemli ulaşım altyapılarından biri olarak hizmete girdi.

Tünelin devreye girmesiyle birlikte özellikle lojistik, ticaret ve turizm trafiğinde önemli bir hızlanma bekleniyor.