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Centrum Air, Türkiye seferlerine başladı

Özbekistan'ın en büyük özel havayolu şirketi Centrum Air, İstanbul Havalimanı'na seferlerine başladı. Şirket haftada bir gün ise Trabzon’a uçacak.

Haber Merkezi
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Centrum Air, Türkiye seferlerine başladı
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Türkiye ile Orta Asya arasındaki hava ulaşımını daha da güçlendirecek seferlerden ilki Özbekistan'ın başkenti Taşkent'ten İstanbul'a bugün yapıldı.

İlk sefer İstanbul Havalimanı’nın işletmecisi İGA ve havayolunun Türkiye’de temsil ve gözetim hizmeti veren Bilen Havacılık yetkilileri tarafından karşılandı.

Taşkent seferlerini salı, çarşamba, cuma ve pazar olmak üzere haftanın 4 günü karşılıklı olarak gerçekleştirilecek şirket Özbekistan’ın ikinci büyük şehri Namanga'dan bugün başlayan seferlerini ise çarşamba, cumartesi olmak üzere haftada 2 gün yapılacak.

Haziran ayından itibaren başlayacak Semerkant seferleri ise pazartesi ve perşembe olmak üzere haftada 2 günü icra edilecek.

Haftada bir gün Trabzon’a uçacak

İstanbul seferlerini filosundaki Airbus 321 tipi uçaklarla gerçekleştirilecek şirket, bugünden itibaren cumartesi günleri olmak üzere haftada bir gün Taşkent’ten Trabzon seferlerine de başlayacak.

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