Centrum, Türkiye’yi temsilen Taxand’a kabul edildi

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Kurulduğu günden bu yana ulaştığı 700’e yakın müşteri ve 100 çalışanıyla, 10 yılda Türkiye’nin en hızlı büyüyen danışmanlık firmalarından biri olan Centrum Vergi, Denetim ve Danışmanlık, bağımsız vergi firmalarından oluşan ve 50’ye yakın ülkede faaliyet gösteren, vergi danışmanlığı firmalarının küresel bir organizasyonu olan Taxand ağına kabul edildi. Centrum Türkiye Ortağı Okan Netek, Taxand ağına katılmanın, Centrum Türkiye için önemli bir dönemeç olduğunu belirtirken, “Bu ortaklık, bizi dünya çapındaki en iyi vergi danışmanlık firmalarıyla aynı hizaya getirecek ve müşterilerimize en yüksek kalitede hizmet sunmamızı sağlayacak” dedi.

Bu işbirliğinin Türkiye’de vergi danışmanlık hizmetleri için yeni bir standart belirleyeceğini ifade eden Netek, yerel uzmanlıklarını Taxand’in küresel yetenekleriyle birleştirerek, yenilikçi çözümler sunmayı hedeflediklerinin altını çizdi.

Centrum Türkiye’nin, Türkiye’deki işletmelerin ihtiyaçlarına özel olarak uyarlanmış vergi danışmanlığı ve danışmanlık hizmetleri sunma vizyonuyla kurulduğunu vurgulayan Netek, “Yıllar içerisinde önemli ölçüde büyüdük, uzmanlığımızı çok çeşitli sektörlere yaymayı başardık ve pazarda güçlü bir itibar kazandık. Bugün, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa ofislerimizde 100 kişilik ekibimizle 700’den fazla müşterimize başta vergi konuları olmak üzere danışmanlık hizmetleri sunuyoruz” diye konuştu.

50’ye yakın ülkede üyeleri bulunuyor

Centrum Türkiye’nin Türkiye’yi temsilen dahil olduğu Taxand ağının 50’ye yakın ülkede bağımsız, yüksek kaliteli vergi danışmanlığı sunma konusundaki uzmanlığıyla tanındığını söyleyen Netek, “Taxand, 2005 yılında bağımsız vergi danışmanlık firmalarının uluslararası bir ağı olarak kuruldu. Kuruluşundan bu yana dünya genelindeki en iyi uygulamaları ve uzmanlık bilgisini bir araya getiren ağ, yüksek kaliteli ve bağımsız vergi danışmanlık hizmetleri sunma konusundaki taahhüdüyle tanınıyor. Taxand, üye firmaları arasında güçlü iş birliği ve bilgi paylaşımı sağlayarak, müşterilerine sınır ötesi vergi konularında kapsamlı ve yenilikçi çözümler sunuyor” ifadelerini kullandı.

Taxand ile olan bu işbirliğinden müşterilerinin birçok şekilde fayda sağlayacağını dile getiren Netek, “İlk olarak, uluslararası pazarlara yönelik çözümler sunabilecek küresel bir vergi uzmanları ağına erişim sağlayacaklar. Bu olanak, özellikle sınır ötesi operasyonları olan veya uluslararası alanda genişlemek isteyen müşterilerimiz için çok değerli. İkincisi, Taxand ile iş birliği yaparak küresel vergi trendleri ve düzenleyici değişikliklerin ön saflarında yer alacağız ve böylece müşterilerimizin en güncel ve etkili tavsiyeleri almalarını sağlayacağız” diye konuştu.

Centrum-Taxand işbirliği aracılığıyla uluslararası vergi planlaması, transfer fiyatlandırması, vergi mevzuatına uyum ve sınır ötesi birleşme ve satın alma desteği gibi hizmetleri önemli ölçüde geliştireceklerini söyleyen Netek, Centrum Türkiye müşterilerinin Taxand ağının bu alanlardaki uzmanlığından faydalanarak hem yerel hem de küresel etkileri göz önünde bulunduran stratejik tavsiyeler alma imkanına kavuşacaklarını sözlerine ekledi.