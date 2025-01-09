CEO Marangoz Aydem Enerji’nin hedeflerini paylaştı: 5 yılda 2 milyar dolar yatırım yapacak, yurt dışına açılacak

SADİ ÖZDEMİR

Aydem Enerji’nin CEO’su Serdar Marangoz, “Yenilenebilir enerjideki liderliğimizi koruyarak kapasitemizi artırmayı, aynı zamanda RES ve GES’lerle büyümeyi planlıyoruz. Enerjideki bu uzmanlığımızı yurt dışına taşımayı ve küresel ölçekte yatırımlar hedefliyoruz. Özellikle Suriye’yi yakından takip ediyoruz. Türk Cumhuriyetleri ve Balkanlar da odağımızda” dedi. Aydem Yenilenebilir Enerji’nin de sektörde öncü çalışmalara imza atmaya devam edeceğini belirten Serdar Marangoz, şöyle konuştu:

Yenilenebilirde yeni yatırımlar

“Aydem Yenilenebilir Enerji ile öncelikli hedefimiz hem RES hem de GES tarafında kurulu güç kapasitemizi artırmak ve portföy çeşitliliğimizi güçlendirmek. Depolamalı santral yatırımları da hedeflerimiz arasında. Bu yıl için planladığımız yatırımların izin süreçlerinde ilerlemeye ve 2026 yılından itibaren yatırımlarımızı devreye almaya başlayacağız. 2025 yılının ilk çeyreğinde devreye almayı planladığımız 36 MW’lık Uşak RES kapasite artış projemizle mevcut 1.180 MW’lık kurulu gücümüzü 1.216 MW seviyesine yükselteceğiz. Halihazırda izin süreçleri devam eden ve 2026-2027 yıllarında devreye almayı planladığımız projelerle 622 MW’lık ilave kurulu güç ve 500 MWh’lik depolama kapasite artışına ulaşacağız. Bu projeler arasında en büyük kapasite, Şanlıurfa’da yer alan 400 MW’lık GES ve 400 MWh’lik depolama kapasitesine sahip depolamalı GES projesine ait. Bu projemizi 2027 yılında tamamlamayı hedefliyoruz. Benzer şekilde, Kırklareli Kızılağaç’taki 100 MW’lık RES ve 100 MWh depolama kapasitesine sahip depolamalı RES projemizi de 2027 yılında tamamlayacağız.”

Türkiye’nin ilk hibrit yüzer GES’i

Hibrit GES yatırımları kapsamında da toplam 77 MW’lık bir kurulu güç artışı planladıklarını belirten Marangoz, “Bunun 46 MW’lık kısmı, Türkiye’de bir özel sektörün ilk ve en büyük hibrit yüzer GES’i olacak olan, Denizli’deki Adıgüzel HES’e entegre edilecek. 2027 yılında bu entegrasyonu tamamlayacağız. Daha önce DSİ tarafından Keban’a kurulmuş olan 1MW’lık bir yüzer GES mevcuttu. 46 MW’lık Adıgüzel hibrit yüzer GES’in hayata geçirilmesi, sektör için de yenilikçi bir yatırım olacak. 2027 yılı sonunda toplam 1.838 MW’lık kurulu güç ve 500 MWh’lik depolama kapasitesine ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

Gdz ve Adm halka arz edilecek

Serdar Marangoz, piyasa koşullarının uygun olması durumunda bu yıl Gdz Elektrik ile Adm Enerji için halka arz hazırlığı yaptıklarını söyledi. Marangoz, “İki dağıtım şirketimizin toplam büyüklüğü, sektörün yüzde 12,3’üne tekabül ediyor” dedi.

Kuşlar için mor rüzgar türbinleri

Aydem Enerji’de tüm iş süreçlerinde sürdürülebilirliği temel aldıklarını belirten Serdar Marangoz, bu alandaki çalışmalarıyla ilgili de şunları söyledi: “Karbon ayak izimizi azaltmak, enerji verimliliğini artırmak ve çevresel sorumluluklarımızı yerine getirmek için projeler geliştiriyoruz. 2024 yılında grup şirketlerimiz dünyanın en büyük çevre raporlama platformu CDP’nin İklim Değişikliği Programı’nda global A Listesi’nde yer aldı. Aydem Yenilenebilir Enerji, Türkiye’de hem ‘İklim Değişikliği’ hem de ‘Su Güvenliği’ kategorilerinde Global A Listesi’ne giren tek şirket oldu. Tüm canlılara dokunan işlerimizle yaşadığımız topluma değer katmak için çalışıyoruz. Rüzgâr türbinlerimizi, kuşların ve kuşların beslendiği canlıların dikkatini en az çeken mor renge boyuyoruz. Biyoçeşitliliği korumak adına arıcılık, fotokapan, balık asansörleri, yarasa evleri gibi pek çok projeyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. ‘Leyleklere Yeni Yuva’ projemizle göç yolu üzerindeki elektrik direklerimizin üstlerine leyleklerin yuva yapması için özel yaşam platformları yerleştiriyoruz.”