Cep telefonu pazarına yeni bir marka girdi

Mipo, akıllı telefon üretimi ve kullanımı her yıl daha da arttığı Türkiye'de pazara girdi. Şirket, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı AR-GE merkezi desteğiyle telefon üretimini Türkiye'de, kendi tesislerinde kurduğu üretim bantlarında gerçekleştiriyor.

M17, M25, M33 ve M46 Pro olmak üzere 4 farklı modelini pazara sunan Mipo, yakın zamanda farklı modellerini de tüketicinin beğenisine sunacağını duyurdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mipo Yönetim Kurulu Başkanı Emir Aral, üretimleriyle teknoloji alanındaki yerelleşme ve ekonomik büyümeye katkı sağlama adına önemli bir adım attıklarını belirtti.

"Sadece cep telefonu üretmeyeceğiz"

Hem teknoloji üretiminin hem de kullanımının Türkiye'de giderek arttığını kaydeden Aral, "Araştırmalar dünya çapındaki akıllı telefon sevkiyatlarının 2023'ün dördüncü çeyreğinde yıllık yüzde 8 artarak 320 milyon adede ulaştığını gösteriyor. Mipo olarak ana odağımız, teknoloji üreterek katma değer sağlamak ve yeni istihdam alanları oluşturmak. 40 yıllık sektör tecrübemizin sağladığı yetkinlik ve donanım bugün bize yeni ürünler üretme fırsatını verdi." ifadelerini kullandı.

Aral, sadece cep telefonu üretmekle kalmayıp, yakın zamanda farklı teknolojik ürünleri de tüketicilere sunmayı planladıkları belirterek, "Türkiye'nin en çok tercih edilen telefon markalarından biri olmayı hedefliyoruz. 2024 yılı bu anlamda hedeflerimize emin adımlarla ilerlediğimiz tam bir atılım yılı olacak diyebiliriz. AR-GE merkezimizde geliştirdiğimiz yeni ürünlerimizi piyasaya sürmeye ve teknoloji yatırımlarımıza devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.