Cerebrum Tech gelirini 9’a katladı

Dijital teknolojiler pazarında dünyada söz sahibi olmayı hedefleyen Türkiye’nin büyümesinde yerli teknoloji girişimlerinin payı her geçen gün artıyor. Son 2 yılda 3 milyar dolardan fazla yatırım alan Türk girişimleri arasında teknoloji start-up’larının başarısı öne çıkıyor. Yapay zeka odaklı sürdürülebilirlik çözümleri, siber güvenlik ve metaverse alanlarında ürünler geliştiren Cerebrum Tech de 2022 yılını cirosunu 9’a katlayarak kayda değer bir başarıyla tamamladı.

Cerebrum Tech’in Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erdem Erkul, “2022 yılını gelirimizde yüzde 908’lik bir artış ile kapattık. Müşteri sayımızda ise yüzde 410 büyüme yaşadık. Tüm dünyada ürünlerimizi müşteriye ulaştıran kanal ortaklarımızı 2,5 kat artırdık. Yıl sonu itibarıyla ürünlerimizin abone sayısı da 278 bini geçti. Şirketimizin FAVÖK oranı da yüzde 425 olarak gerçekleşti. Ülkemizde teknolojiye yapılan yatırımlar ihracatı ve büyümeyi destekleyerek karşılığını veriyor” dedi.

Plug and Play ile işbirliği

Sürdürülebilirlik hedeflerine uyumlu geliştirdikleri metaverse ekosistemi Cereverse’e odaklandıklarını söyleyen Dr. Erkul, “Aralık ayında dünyanın en prestijli inovasyon ve yatırım ekosistemlerinden Silikon Vadisi merkezli Plug and Play ile stratejik iş birliğine imza attık. 30’dan fazla unicorn çıkaran Plug and Play’in hızlandırma programına dahil olan Cereverse için yatırımlarımızı artıyoruz.

Cereverse sanal şehri bu yıl hızla genişleyecek. 3D iletişim ve üretkenlik modülümüz CereMeet ile iş ve eğitim dünyasının dijital dönüşümüne olan katkımızı sürdüreceğiz. Gerçekçi avatarlarla gerçekleştirilen görüntülü yayıncılık platformumuz CereTv ve özellikle inşaat, mimari ve ev tasarımına yönelik CereArch modüllerimizi müşterilerimize daha etkin sunacağız.

Ayrıca CereFit ve CereCinema gibi modülleri ve gençlerin ilgisini metaverse’e daha çok çekecek oyunlar da geliştiriyoruz. Fast Company dergisinin “2022 En İnovatif Türk Şirketleri” listesine 21’inci sıradan giren Cerebrum Tech bu yatırımlarla atılımını daha da büyütecek” diye konuştu.