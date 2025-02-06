Ceren Özay Uz, FLO Group Kurumsal İletişim, Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk Direktörü oldu

FLO GROUP, kurumsal iletişim, işveren markası ve iç iletişim, sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk alanlarındaki stratejik vizyonunu daha da ileriye taşımak için önemli bir adım attı. FLO GROUP, sosyal sorumluluk alanlarındaki stratejik vizyonunu güçlendirmek adına Kurumsal İletişim, Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk Direktörlüğü pozisyonuna Ceren Özay Uz'u getirdi.

Ceren Özay Uz kimdir?

Ceren Özay Uz, 10 yılı aşkın bir süre boyunca halkla ilişkiler ve sürdürülebilirlik ajanslarında çalışarak farklı sektörlerden global ve ulusal birçok markanın yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının iletişim faaliyetlerinin yürütülmesine katkı sağladı. 2018 - 2021 yılları arasında CGV Mars CinemaGroup’ta PR Müdürü olarak görev alan Özay Uz, 2021 Mayıs ayında katıldığı FLO Group'ta Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Müdürü olarak şirketin iletişim ve sürdürülebilirlik çalışmalarına başarıyla liderlik etti. Şubat 2025 itibariyle de Kurumsal İletişim Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk Direktörü görevine getirildi. Bu yeni göreviyle Ceren Özay Uz, FLO GROUP’un iletişim stratejileri, işveren markası ve iç iletişim uygulamaları ile sürdürülebilirlik hedeflerinin ve sosyal sorumluluk projelerinin yönetiminden sorumlu olacak.