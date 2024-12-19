Çetin Zeminden Isıtma, sektöründe standartları yeniden tanımlıyor

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde 24 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteren Çetin Zeminden Isıtma, ürettiği ana ürün grubu olan EPS modülasyon panelleri, 5 Katmanlı oksijen bariyerli, aluminyum katmanlı borular ve paslanmaz çelik kollektörlerle sektörde kalite standartlarını belirliyor. Zeminden ısıtma malzemelerini takım halinde üreten yüzde 100 yerli sermayeli bir aile şirketi olduklarını belirten Çetin Zeminden Isıtma Fabrika Müdürü Alp Eren Çetin, “Zeminden ısıtma sistemine ismini veren Çetin Zeminden Isıtma, proje, uygulama ve kontrol olarak binlerce daire, villa, rezidans, dükkân, idari bina, otel, cami, düğün salonları, showroom, spor salonu, yüzme havuzu, hamam, spa, fuar salonları, endüstriyel alanlar, sera gibi birbirinden farklı ortamların ısıtılmasını sağlamış, tecrübe ve teknik bilgi birikiminin zirvesine ulaşmıştır. Teknik bilgi birikimini kaliteli üretimle birleştiren firmamız, Türkiye’de ilkleri başarmıştır. Yeşil Folyo Kaplamalı EPS Modülasyon Paneli, 5 Katmanlı Oksijen Bariyerli PE-RT Boru ve Paslanmaz Çelik Debi Ayarlı Kollektör’leri Türkiye’de ilk üreten firmadır” diye konuştu.

15 ülkeye ihracat yapıyor

Yurt içi ve yurtdışı fuarlarda boy gösterdiklerini aktaran Alp Eren Çetin, 2016 yılında İstanbul‘da bölge müdürlüğünü kurdukları bilgisini paylaştı. Geniş satış ve pazarlama ağı ile bugün Türkiye’nin tüm bölgelerine ulaştıklarının altını çizen Çetin, 15 ülkeye de ihracat yaptıklarını dile getirdi. Alp Eren Çetin, sözlerine şöyle devam etti: “Standartlara uygun ve kaliteli malzeme, zamanında teslimat, istikrarlı fiyat ve 30 yılı aşkın tecrübemizle sektörümüze sunduğumuz hizmeti daha da ileriye taşıyabilmek için yüksek teknoloji makine yatırımlarına hızla devam etmekteyiz.”

“Yerli üretimle enerji verimliliği sağlıyoruz”

Gelecek kuşaklara yaşanılabilir bir dünya bırakmak için üzerlerine düşen vazifeyi yerine getirdiklerini vurgulayan Çetin, üretim aşamasındaki enerji tüketimini GES yenilenebilir enerji kaynaklarından karşıladıklarını söyledi. Günümüz insanın en önemli görevinin dünyamızı gelecek kuşaklara yaşanabilir şekilde bırakmak olduğunun altını çizen Çetin, “Enerji tüketimi arttıkça dünyamıza verdiğimiz zarar da artmaktadır. İnsanların ihtiyaçlarından ve konforlarından taviz vermeden hayatlarını devam ettirmelerinin ve dünyayı bizden sonraki kuşaklara yaşanabilir olarak bırakmanın tek yolu enerjiyi doğru ve en ekonomik şekilde tüketmektir. Zeminden ısıtma ve serinletme sistemi tam da burada hayati önem kazanmaktadır. Çünkü doğru proje, doğru malzeme ve doğru uygulama ile yapılan zeminden ısıtma sistemi, düşük ısı ihtiyacı ile yoğuşmalı kombiler ve ısı pompalarıyla birlikte kullanıldıklarında yüzde 35’e varan yakıt tasarrufu sağlamaktadır” ifadelerini kullandı.

“Hedefimiz daha fazla katma değer yaratmak”

Ar-Ge ile geliştirdikleri ısıtma ve serinletme sistemi çalışmalarını hızla sürdürdüklerine dikkat çeken Alp Eren Çetin, “Sektörümüze ve şehrimize hizmet etmek için gerekli altyapı çalışmalarını tamamlamış bulunmaktayız. Bize güvenen tüm sektör paydaşları ve bayilerimiz ile birlikte bundan sonra da standartlara uygun, kaliteli ve yenilikçi ürün misyonumuzla yolumuza devam edeceğiz. Zeminden ısıtma ve serinletme sistemleri konusunda iç pazarda bulunan ithal markaların başaramadığı sistemin tüm malzemelerini üretme kabiliyetini gösteren tek yerli ve yüzde 100 Türk sermayeli firma olmaktan gurur duyuyoruz. En kaliteli ve en doğru ürünü geliştirerek Türk ekonomisine kazandırma çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek” diye konuştu.