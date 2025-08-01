  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Cevdet Yılmaz, Kaspi.kz CEO’su ve Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Mikheil Lomtadze’yi kabul etti
Takip Et

Cevdet Yılmaz, Kaspi.kz CEO’su ve Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Mikheil Lomtadze’yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kaspi.kz kurucu ortağı, CEO’su ve Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Mikheil Lomtadze’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cevdet Yılmaz, Kaspi.kz CEO’su ve Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Mikheil Lomtadze’yi kabul etti
Takip Et

Kaspi.kz kurucu ortağı, CEO’su ve Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Mikheil Lomtadze Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı ziyaret etti. 

Kaspi.kz’nin Türkiye’ye yatırım yapmasından mutluluk duyduklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kaspi.kz ve Hepsiburada’ya başarılar diledi.

"KOBİ ve girişimciler yeni fırsatlardan fayda sağlayacak"

Mikheil Lomtadze ise, Kaspi’nin yenilikçi ürün ve servislerle müşterilerin ve KOBİ’ler başta olmak üzere iş ortaklarının hayatlarını kolaylaştırma ve iyileştirme misyonunu Türkiye’de de uygulamayı amaçladıklarını belirterek Kazakistan ve Türkiye’deki KOBİ’lerin ve girişimcilerin, bu iki ülke arasında doğacak yeni fırsatlardan fayda sağlayacağına inandığının altını çizdi.

"Türkiye'de yatırımlara devam edeceğiz"

Türkiye’de yatırımlarına devam edeceklerini ifade eden Mikheil Lomtadze, hedeflerinin fintech, e-ticaret, nakitsiz ödemeler ve daha fazlasını kapsayan inovatif servisler inşa etmek olduğunu belirtti.

Kaspi.kz, Hepsiburada'yı satın almıştı

Kaspi.kz, Hepsiburada’nın çoğunluk hissesini 2025 yılı başında devralmış, mart ayında da Rabobank’ın Türkiye’deki iştiraki Rabobank A.Ş.’yi bünyesine katmak için hisse alım sözleşmesi imzalamıştı.

Şirket Haberleri
GES yatırımlarında yangın riski artıyor
GES yatırımlarında yangın riski artıyor
THY, akıllı bagajlar ile ilgili yeni karar aldı
THY, akıllı bagajlar ile ilgili yeni karar aldı
Microsoft'un piyasa değeri 4 trilyon dolara ulaştı
Microsoft'un piyasa değeri 4 trilyon dolara ulaştı
Koç Holding'ten yılın ilk yarısında 29,6 milyar dolar gelir
Koç Holding'ten yılın ilk yarısında 29,6 milyar dolar gelir
Renault Group’un yeni CEO’su François Provost oldu
Renault Group’un yeni CEO’su François Provost oldu
Rekabet Kurulu, Hemel Boya Kimya hakkında soruşturma açtı
Rekabet Kurulu, Hemel Boya Kimya hakkında soruşturma açtı