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CeyBer’e yeni genel müdür

Çağrı merkezi ve müşteri deneyimi hizmetleri sunan CeyBer'de gerçekleşen üst düzey atama ile şirketin Genel Müdürlük görevine İlker Tekin getirildi.

Haber Merkezi
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CeyBer’e yeni genel müdür
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Çağrı merkezi ve müşteri deneyimi hizmetleri sunan CeyBer'in Genel Müdürü İlker Tekin oldu.

Tekin, CeyBer'in yurtiçi ve global arenada büyümesini yönetirken eş zamanlı olarak CeyBer Dijital Çözümler’in Yönetim Kurulu Üyesi görevini de üstlenecek.

19 Ağustos 2024 itibarıyla göreve başlayan Tekin, son olarak Mobilfon Teknoloji Genel Müdürü görevini yürütüyordu.

Tekin, Ceyber'de gerek büyüme hedefleri gerekse yenilikçi ve 'insan' odaklı felsefeyle teknolojiyi harmanlayarak global anlamda da önemli bir oyuncu olarak konumlandırmasına önderlik edecek.

Kariyerinde Turkcell Global Bilgi, Xerox/Unamic HCN, NetCallCenter gibi şirketlerde üst düzey pozisyonlarda yer alan Tekin, N11'de Müşteri Deneyimi Direktörü, Modanisa'da Müşteriden Sorumlu İcra Kurulu üyesi ve son olarak da Mobilfon Genel Müdürü olarak görev aldı.

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