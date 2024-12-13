Chakra yeni reklam filmi ile yılbaşı ruhunu ekranlara taşıyor

Chakra mağazalarının ambiyansını yansıtan reklam filmi, yüzlerce hediye seçeneğiyle izleyicilere estetik bir keşif yolculuğu sunuyor.

Rafine tasarımların ve Chakra’nın özel ürünlerinin ön planda olduğu film, yalnızca bir alışverişi değil, aynı zamanda kalplere dokunan bir deneyimi de yansıtıyor. Yönetmenliğini Fırat Aydın’ ın üstlendiği ve 10 gün süren titiz bir yapım süreciyle hayata geçirilen reklam filmi yılbaşına özel hazırlandı.