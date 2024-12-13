  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Chakra yeni reklam filmi ile yılbaşı ruhunu ekranlara taşıyor
Takip Et

Chakra yeni reklam filmi ile yılbaşı ruhunu ekranlara taşıyor

Chakra, yılbaşı coşkusunu evlere taşıyan yeni reklam filmiyle izleyicilerin kalbini fethetmeye geliyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Chakra yeni reklam filmi ile yılbaşı ruhunu ekranlara taşıyor
Takip Et

Chakra mağazalarının ambiyansını yansıtan reklam filmi, yüzlerce hediye seçeneğiyle izleyicilere estetik bir keşif yolculuğu sunuyor. 

Rafine tasarımların ve Chakra’nın özel ürünlerinin ön planda olduğu film, yalnızca bir alışverişi değil, aynı zamanda kalplere dokunan bir deneyimi de yansıtıyor. Yönetmenliğini Fırat Aydın’ ın üstlendiği ve 10 gün süren titiz bir yapım süreciyle hayata geçirilen reklam filmi yılbaşına özel hazırlandı. 

SunExpress, 2025 yılında Birleşik Krallık’ta büyüyecekSunExpress, 2025 yılında Birleşik Krallık’ta büyüyecekŞirket Haberleri
Sürat Kargo’ya ‘Yılın Kargo Şirketi’ ödülüSürat Kargo’ya ‘Yılın Kargo Şirketi’ ödülüŞirket Haberleri
Moneytolia, Aktif Ventures iş birliği yaptıMoneytolia, Aktif Ventures iş birliği yaptıŞirket Haberleri

 

 

 

 

Şirket Haberleri
SunExpress, 2025 yılında Birleşik Krallık’ta büyüyecek
SunExpress, 2025 yılında Birleşik Krallık’ta büyüyecek
Kardemir Çelik, sektöründe enerji verimliliğine en çok harcama yapan 7’nci şirket oldu
Kardemir Çelik, sektöründe enerji verimliliğine en çok harcama yapan 7’nci şirket oldu
Sürat Kargo’ya ‘Yılın Kargo Şirketi’ ödülü
Sürat Kargo’ya ‘Yılın Kargo Şirketi’ ödülü
Moneytolia, Aktif Ventures iş birliği yaptı
Moneytolia, Aktif Ventures iş birliği yaptı
Hazır giyim devi yılın 3. çeyreğinde net kârını artırdı
Hazır giyim devi yılın 3. çeyreğinde net kârını artırdı
Ant Yapı kendi enerjisini güneşten üretmeye başladı
Ant Yapı kendi enerjisini güneşten üretmeye başladı