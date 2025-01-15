Champion’ın Türkiye’deki 4. mağazası İstinyepark İzmir’ de açıldı

Yüzyılı aşkın köklü geçmişi ve ikonik tasarımlarıyla Champion; misafirlerine alışveriş ve yaşam merkezi deneyimi sunan İstinyePark’ta yeni mağazasının kapılarını açtı. Spor giyimin rahatlığını şık bir görünümle buluşturan Champion’ın sneaker, ayakkabı, giyim ve aksesuar kategorilerindeki geniş ürün seçkisi; İzmir’in ulaşım, fuar ve turizm merkezlerine yakın konumuyla şehrin ve bölgenin çekim merkezi haline gelen İstinyePark mağazasında tüketicilerle buluşacak.

Champion, tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak için ürünlerini güncelliyor

Akasya, Mall Of İstanbul ve Ankamall mağazalarının ardından İzmir’de 4. mağazasını açan Champion, Türkiye’de resmi distribütörü Unal Group bünyesinde yeni mağaza atağına devam ediyor. Sporun rahatlığını modadan aldığı ilhamla buluşturan Champion, tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak için kendini daima yenileyerek sokak ve moda trendlerini belirlemek için ürünlerini güncelliyor.

İstinyePark Champion mağazasının açılışında açıklamalarda bulunan Unal Group Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Ünal, “Tarihi, kültürel zenginliği ve dinamik yapısıyla bizi yatırım konusunda teşvik eden ve heyecanlandıran bir bölge olan İzmir’de 4. mağazamızı açmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Avantajlı konumu ve sunduğu ayrıcalıklı hizmetlerle şehrin çekim merkezi olan İstinyePark mağazamızla İzmirli moda severlere geniş ve ferah bir atmosferde alışveriş yapma fırsatı sunacağız” dedi.