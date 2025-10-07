  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. CHARGE Europe 2025, enerjide marka stratejilerini İstanbul’da masaya yatırıyor
Takip Et

CHARGE Europe 2025, enerjide marka stratejilerini İstanbul’da masaya yatırıyor

Enerji sektörünün en prestijli marka etkinliklerinden CHARGE Europe 2025, SOCAR Türkiye sponsorluğunda, 13–14 Ekim 2025 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek. “Belirsiz Zamanlarda Tutarlılığı Korumak” temalı konferans, enerji dönüşümünde iletişim, paydaş güveni ve marka stratejilerinin kritik rolünü öne çıkaracak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
CHARGE Europe 2025, enerjide marka stratejilerini İstanbul’da masaya yatırıyor
Takip Et

CHARGE Europe 2025, enerji şirketlerinin yalnızca pazarlamaya odaklanmakla kalmayıp güven inşa etme, belirsizliklere uyum sağlama ve dönüşüme liderlik etme yollarını tartışacağı bir platform olarak dikkat çekiyor. Bu vizyon doğrultusunda, konferansın konuşmacı kadrosu da alanında öncü isimlerden oluşuyor.

CHARGE Enerji Markalaşma Ödülleri sahiplerini bulacak

Etkinlikte, Statkraft Global Marka Lideri Elisabeth Gathe, EDP Küresel Marka Başkanı Catarina Barradas, Vattenfall Marka Başkan Yardımcısı Monica Holmvik Persdotter, Landor İcra Direktörü Andrew Welch ile Brandpie İngiltere & Avrupa CEO’su Will Bosanko gibi sektörün önemli isimleri konuşma yapacak. Etkinlikte ayrıca SOCAR Türkiye CEO’su Elchin Ibadov ve SOCAR Türkiye İletişim & Kamu İlişkileri Başkanı Mikayil Yusifov da konuşmacı olarak yer alacak.

Program kapsamında ayrıca, enerji sektöründe iletişim, paydaş etkileşimi ve marka stratejisinde mükemmeliyeti onurlandıran CHARGE Enerji Markalaşma Ödülleri de sahiplerini bulacak.

Enerji dönüşümünde Türkiye’nin rolü ele alınacak

Avrupa’nın en hızlı dönüşüm yaşayan enerji pazarlarından biri olan Türkiye, enerji alanında kritik bir dönemeçte bulunuyor. CHARGE Europe 2025’in İstanbul’da düzenlenmesi, Türkiye’nin yalnızca bir enerji merkezi değil; aynı zamanda iletişim ve markalaşma alanında da bölgesel liderlik iddiasını pekiştiriyor.

Ev sahibi sponsor SOCAR Türkiye, konferans boyunca güncel marka girişimlerini paylaşarak enerji sektöründeki deneyimlerini aktaracak.

Şirket Haberleri
'Tuzu' yetmedi 280 milyon lira zarar açıkladı!
'Tuzu' yetmedi 280 milyon lira zarar açıkladı!
Astronergy, yeni nesil N7 serisi güneş panellerinin üretimine başladı
Astronergy, yeni nesil N7 serisi güneş panellerinin üretimine başladı
Candemir Holding, Global Lig’e hazırlanıyor
Candemir Holding, Global Lig’e hazırlanıyor
THY, Türkiye Futbol Federasyonu ile sponsorluk anlaşması imzaladı
THY, Türkiye Futbol Federasyonu ile sponsorluk anlaşması imzaladı
Hepsiburada’da premium indirim günleri başladı
Hepsiburada’da premium indirim günleri başladı
Akenerji'nin Üretim Genel Müdür Yardımcısı Harun Taş oldu
Akenerji'nin Üretim Genel Müdür Yardımcısı Harun Taş oldu