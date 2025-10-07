CHARGE Europe 2025, enerjide marka stratejilerini İstanbul’da masaya yatırıyor

CHARGE Europe 2025, enerji şirketlerinin yalnızca pazarlamaya odaklanmakla kalmayıp güven inşa etme, belirsizliklere uyum sağlama ve dönüşüme liderlik etme yollarını tartışacağı bir platform olarak dikkat çekiyor. Bu vizyon doğrultusunda, konferansın konuşmacı kadrosu da alanında öncü isimlerden oluşuyor.

CHARGE Enerji Markalaşma Ödülleri sahiplerini bulacak

Etkinlikte, Statkraft Global Marka Lideri Elisabeth Gathe, EDP Küresel Marka Başkanı Catarina Barradas, Vattenfall Marka Başkan Yardımcısı Monica Holmvik Persdotter, Landor İcra Direktörü Andrew Welch ile Brandpie İngiltere & Avrupa CEO’su Will Bosanko gibi sektörün önemli isimleri konuşma yapacak. Etkinlikte ayrıca SOCAR Türkiye CEO’su Elchin Ibadov ve SOCAR Türkiye İletişim & Kamu İlişkileri Başkanı Mikayil Yusifov da konuşmacı olarak yer alacak.

Program kapsamında ayrıca, enerji sektöründe iletişim, paydaş etkileşimi ve marka stratejisinde mükemmeliyeti onurlandıran CHARGE Enerji Markalaşma Ödülleri de sahiplerini bulacak.

Enerji dönüşümünde Türkiye’nin rolü ele alınacak

Avrupa’nın en hızlı dönüşüm yaşayan enerji pazarlarından biri olan Türkiye, enerji alanında kritik bir dönemeçte bulunuyor. CHARGE Europe 2025’in İstanbul’da düzenlenmesi, Türkiye’nin yalnızca bir enerji merkezi değil; aynı zamanda iletişim ve markalaşma alanında da bölgesel liderlik iddiasını pekiştiriyor.

Ev sahibi sponsor SOCAR Türkiye, konferans boyunca güncel marka girişimlerini paylaşarak enerji sektöründeki deneyimlerini aktaracak.